Viorel Moldovan și Robert Niță au găsit marea greșeală a lui Cristiano Bergodi în Universitatea Craiova – Rapid 2-1: “Singurul care ți-a făcut diferența!”

Cristiano Bergodi l-a scos de pe teren pe pentru defensiva lui Ivaylo Petev și a pasat decisiv la golul lui Bamgboye.

Cristiano Bergodi, criticat de Viorel Moldovan după ce l-a schimbat pe Jayson Papeau: „Ți-a fost frică”

Jayson Papeau a văzut un cartonaș galben în minutul 54, iar Cristiano Bergodi a decis înlocuirea lui trei minute mai târziu, ceea ce l-a nemulțumit pe fostul mare internațional.

Viorel Moldovan a comentat decizia la FANATIK SUPERLIGA pe Prima Sport: „Pe mine m-a deranjat schimbarea asta cu Papeau. A avut galben și ți-a fost frică să nu ia al doilea galben. Dar era singurul jucător de atac care ți-a mai creat panică și ți-a făcut diferența unu contra unu.

Executant de lovituri libere, a mai dat o centrare la corner, chiar dacă în prima repriză a avut niște momente pe care nu le-a jucat corect. A fost egoist sau a ales decizii proaste. A fost cel mai periculos jucător al Rapidului. Petrila nu a făcut mare lucru”.

Cristiano Bergodi, criticat și de Robert Niță: „N-ai văzut ce au zis? Ei nu repetă astea”

, a scos în evidență punctul de vedere al fostului atacant din Giulești: „Robert a zis foarte bine. Rapidului i-a fost frică să câștige. Există acest sindrom: frica de rezultat”.

Niță l-a ironizat pe antrenorul italian, dar și pe căpitanul Rapidului: „Veneai după meciul ăla nefericit de acasă, știi ce s-a întâmplat anul trecut după ce ai bătut FCSB-ul… N-ai văzut ce au zis? Ei nu repetă astea. Știu să joace doar 11 la 11. Dacă e 11 contra 10 nu.”.

Jayson Papeau a reușit în acest sezon la Rapid cinci goluri și patru pase decisive în 32 de meciuri. Mijlocașul francez este evaluat la 600.000 de euro de Transfermarkt.

Jayson Papeau, interviu special pentru Fanatik. A ales Rapid în detrimentul celor de la Farul

Jayson Papeau a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a dezvăluit că era aproape să ajungă la Gică Hagi: „Într-o zi de luni m-a sunat agentul şi mi-a spus că sunt dorit de un club din România. Am aşteptat două zile, negocierile au avansat, mi-a trimis un video cu fanii din Giuleşti şi am spus că trebuie să ajung acolo. Am simţit pasiunea pentru fotbal. Iar pentru mine a fost top.

În mai puţin de o săptămână s-a rezolvat totul. Jucasem în prima etapă pentru Warta Poznan, am plecat acasă şi mă uitam la primul meci al Rapidului, 0-1 cu CFR Cluj. Eu ştiam Cluj şi FCSB-Steaua în România. Am spus că poate fi bine pentru mine.

Francezul este unul dintre cei mai îndrăgiți jucători ai Rapidului: „Pentru că iubesc fotbalul şi dau mereu 100%, poate chiar mai mult. Poate şi pentru că sunt talentat. Dar îmi aduc aminte de primul meu meci la Rapid, cu FCSB, când Gigi Becali spunea că ‘sunt jucător talentat, dar nefolositor’.

El m-a văzut 20 de minute pe teren. Înainte să ajung la Rapid, am primit mai multe mesaje de la fani. Când am semnat, s-a discutat mult despre mine: ‘E un jucător din Polonia, nu dă goluri, nu are pase decisive. O să fie inutil echipei’. Şi citeam multe astfel de mesaje.