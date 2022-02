Reportaj exclusiv. Drama familiei lui Nicușor Dan, povestită de tatăl primarului Capitalei: ”Soția mea a murit acum 8 luni, sunt singur”

Ales primarul Capitalei în 2020, Nicușor Dan (52 de ani) a preferat mereu să vorbească foarte puțin despre familia lui. Absolvent al liceului Radu Negru din Făgăraș, Nicușor Dan a terminat apoi Matematica la Universitatea București, după care și-a definitivat studiile în domeniu în Franța.

Așa cum FANATIK a informat în exclusivitate, , care deține un cabinet de psihoterapie în București, fiind și Maestru Reiki. ”Am o soră care a absolvit Facultatea de Energetică.

În timp, şi-a dat seama că n-are nicio vocaţie în această direcţie, iar după o serie de meserii de tranziţie – director de vânzări etc. – a făcut Psihologie, un domeniu de care e extrem de pasionată”, a povestit Nicușor Dan despre sora lui, în timpul campaniei electorale pentru primăria Capitalei.

Mama lui Nicușor Dan a murit acum 8 luni, răpusă de un infarct

Despre părinții lui, Nicușor Dan a vorbit ultima dată tot în timpul cursei pentru fotoliul de primar al Bucureștiului:”Tata a lucrat ca muncitor într-un combinat chimic, într-o secţie în care se fabrica dinamită. Mama a fost contabilă. Acum, amândoi sunt pensionari”.

FANATIK a realizat un reportaj exclusiv cu tatăl lui Nicușor Dan, chiar în casa familiei din Făgăraș. Situată în cartierul Galați, nu departe de cetatea Făgărașului și de liceul Radu Negru, casa în care s-a născut și a copilărit Nicușor Dan este ascunsă de un gard înalt și îngrijit, ca mai toate curțile din zonă.

”Trebuie să fie acasă nea Grigore, că n-are unde să plece la ora asta. Strigați mai tare, că poate nu vă aude, o fi în spate, cu treabă”, ne sfătuiesc vecinii și bine fac, pentru că după cinci minute de așteptare apare în poartă tatăl primarului Capitalei, care ne invită în curte.

Om simplu, dintr-o bucată, Grigore Dan insistă să intrăm în casă și nu ne lasă să ne descălțăm, ”oricum în camera asta trebuie să fac curat, așa că nici eu nu mă descalț acum”. Apoi, când întrebăm de soție, tatăl lui Nicușor Dan oftează și lasă privirea într-o parte înainte să vorbească.

”Soția mea a murit acum 8 luni, acum sunt singur. Nu împlinise încă 80 de ani, a făcut un infarct și asta a fost, n-am mai avut ce face”, a declarat pentru FANATIK tatăl lui Nicușor Dan.

Tatăl lui Nicușor Dan: ”Am o pensie de 2.700 lei, pentru că am fost șef de secție la combinat”

În 2018, soții Dan aniversaseră 50 de ani de căsnicie, prilej de mare sărbătoare în familie. Astăzi, tatăl lui Nicușor Dan, care merge pe 84 de ani, a rămas însă singur și spune că se descurcă binișor, în condițiile date.

”Îmi văd de treabă liniștit, nu e problemă, mă mai supără spatele, dar asta e, nu mă plâng. Marea mea bucurie e când vin copiii să mă viziteze, vă dați seama”, ne-a mărturisit Grigore Dan.

La 83 de ani, de treburile gospodăriei pe care o are în Făgăraș. ”Am câteva găini și cam atât, când am nevoie de altceva merg la magazin, că e chiar lângă mine. Mai am ceva pământ dat în arendă, se cultivă pe el ovăz și porumb și de acolo mai primesc ceva”, spune, pentru FANATIK, tatăl edilului din București.

După zeci de ani de muncă la combinatul din Făgăraș, tatăl lui Nicușor Dan e mulțumit de pensia pe care o primește. ”Am o pensie de 2.700 lei, că am fost chiar șef de secție la combinat, îmi ajunge pentru tot”, a declarat Grigore Dan pentru FANATIK.

”Cu Nicu când vorbesc, vorbesc de ale noastre, nu i-am dat niciodată sfaturi despre politică”

În fiecare zi, o firmă de catering îi livrează tatălui lui Nicușor Dan masa de prânz, pe care o găsește agățată într-o sacoșă, în poartă. Grigore Dan are câteva pisici și un câine mic și gălăgios, dar paznic bun, așa cum îl laudă chiar stăpânul lui.

”Face el gălăgie, dar știu mereu când mă caută cineva, dacă îl aud lătrând. Vă spun sincer, eu niciodată nu închid poarta, că aici ne știm toți bine, n-are cine să vină necunoscut, și dacă vine n-ar avea ce să ia”, mărturisește tatăl primarului.

”Cu Nicu când vorbesc, vorbesc de ale noastre, nu i-am dat niciodată sfaturi despre politică, despre primărie sau despre lucruri care nu mă privesc. Am avut mereu încredere în copiii mei că își fac bine treaba, nu i-am încurcat niciodată cu sfaturi despre un domeniu la care nu mă pricep”, a povestit Grigore Dan pentru FANATIK.

Plecăm din casa lui Nicușor Dan cu sentimentul că bărbatul de 83 de ani care ne-a primit o oră în lumea lui și ne-a povestit câte ceva dintr-o viață de om are parte de bătrânețea pe care o merită. Ieșim, ne urcăm în mașină și în spatele nostru poarta se închide discret, strivind crestele de poveste ale Făgărașului sub silueta unui bărbat care le-a trăit pe toate.