Exclusiv. Adi Mutu a vorbit despre amenințarea demiterii de la Rapid: „Lumea se grăbește, mi se făcea o nedreptate. Ce am promis, am făcut!”. Video

și a dezvăluit că va pleca de la Rapid dacă nu va reuși să câștige titlul în sezonul viitor.

Adrian Mutu e convins că nu merita să fie dat afară de la Rapid:

Adrian Mutu a trecut prin cele mai dificile momente în mandatul la Rapid și nu crede că ar fi meritat să fie demis: „Presiunea nu era de frica de a fi demis, ci de a câștiga acest derby. Îmi părea rău că am muncit tot anul și că lumea se grăbește. Mi se face o nedreptate pentru că ceea ce am promis am realizat. Nu au fost toate roz și nu o să fie niciodată viața unei echipe.

Tot ceea ce s-a întâmplat însă în ultimul timp la Rapid e cu siguranță o lecție pentru toți cei implicați, mai crede Mutu: „Pentru a crea un viitor frumos ai întotdeauna nevoie de o bază importantă, ai nevoie de experiență ca să știi cum gestionezi pe viitor anumite lucruri.

Noi asta facem acuma: pe undeva aceste experiențe ne fac mai puternici și rămânem și acolo sus. Adică nu ne-am bătut joc de un întreg sezon și chiar încercăm și băieții dau tot ce au mai bun și vor să scoată maxim din fiecare meci”.

Adrian Mutu: „Eu știu presiunea pe care o fac cei de la CFR Cluj și de la FCSB”

Chiar dacă echipa lui Charalambous și Pintilii a dominat categoric repriza a doua, Mutu consideră că Rapid merita totuși victoria: „Am avut noroc cu FCSB, dar am avut ghinion la Cluj, ne-am făcut-o cu mâna noastră la Sepsi și cu Farul puteam închide meciul. La Craiova am luat roșu din primele minute”.

În privința faultui grosolan al lui Onea, Adrian Mutu consideră că se exagerează: „Mă bucur că Florinel Coman nu a pățit nimic. Se putea întâmpla orice și din căzătură, dar nu pentru faptul că ar fi fost o intrare super, super violentă. Onea și-a tras picioarele. Dacă se ducea cu talpa, nu mai avea timp să-și tragă piciorele pentru că venea cu jumate de metru mai aproape. A fost un derby.

Eu știu presiunea pe care o fac cei de la CFR Cluj și de la FCSB. Într-adevăr, a fost intrare dură a lui Onea, dar prea vrem să creștem jucători care atunci când ies în Europa, rămân cu gura căscată la nivelul fizic al adversarilor”.

Răspuns elegant pentru Mihai Stoica

Mihai Stoica l-a numit „animal” pe Răzvan Onea după faultul la Florinel Coman, : „Urât ce a spus MM Stoica de Onea. Înțeleg că își apără echipa, dar nu poți să jignești un jucător. Mai ales că Onea este un băiat extraordinar, cu un caracter foarte frumos, un băiat simplu, un băiat muncitor. E urât. Probabil că a făcut-o la cald și își va cere scuze, așa ar fi normal.

Nu stau să citesc tot ce e pe acolo, nici nu știu dacă repost-ul l-am dat eu sau băieții care se ocupă de cont. Nu mă simt în culpă și nu mă simt vizat de afirmațiile lui, mai ales că sunt băiat deștept și nu sunt imbecil așa cum crede”, a mai spus Mutu.

