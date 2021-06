Exclusiv. Când s-ar putea răspândi agresiv tulpina Delta în România. Medicul infecţionist Carmen Dorobăţ: “Poate deveni periculoasă!”

Carmen Dorobăț, cunoscut medic infecţionist, a ținut să calmeze, din start, populația, cu privire la apariția tulpinii indiene, despre care se vorbește atât de mult în ultima vreme, precizând că abia de la mijlocul toamnei ne-am putea face griji cu privire la răspândirea infectărilor cu Delta.

„În privința utlizării vaccinurilor, tulpina Delta este, în mare parte, acoperită, în sensul în care, categoric, persoanele vaccinate nu vor face forme foarte grave de boală, ci, în cel mai rău caz, se vor confrunta cu forme ușoare. Dacă această tulpină sau tulpina Kappa vor deveni dominante atunci când va începe sezonul rece și dacă această stare de fapt va pune capăt relaxării, vom vedea”, a declarat Carmen Dorobăț, ÎN EXCLUSIVITATE pentru FANATIK.RO.

Trebuie spus că varianta Delta, o tulpină apărută în Asia, care se răspândește cu 60% mai rapid decât virusurile precedente, a creat, spre exemplu, panică în Rusia, unde doar o mică parte din populație s-a vaccinat. Însă, pe lângă impactul major pe care îl are noul val în Rusia, s-a observat și o creștere a numărului de cazuri de infectare în alte state, precum Israelul și Marea Britanie, care – spre deosebire de vecinii noștri de la Răsărit – au o rată ridicată de vaccinare.

Carmen Dorobăț avertizează: „Delta, mai contagioasă decât tulpina britanică, dar am rețineri în privința agresivității”

Ajunși în acest stadiu al pandemiei coronavirusului, am dorit să aflăm din partea medicului Carmen Dorobăț care sunt, exact, caracteristicile variantei Delta și mai ales ce conține aceasta în plus, față de celelalte virusuri care ne-au creat atâtea necazuri.

„În momentul de față, avem de-a face cu două tulpini, care au apărut recent în scenă. Tulpina Delta provine din India, iar tulpina Kappa vine din Australia, de la Melbourne. Cu siguranță, referitor la varianta Delta, știm că este mai contagioasă decât tulpina britanică și se spune că ar fi mai agresivă. La acest epitet, „mai agresivă”, eu am o reținere. Motivul este legat de faptul că a fost etichetată astfel în urma evoluției și a multitudinii de cazuri grave din India”, a explicat Carmen Dorobăț.

Imediat a venit și argumentația, care justifică deosebirea la care se referă medicul specialist: „Evoluția și stăpânirea unor cazuri grave trebuie gândită în strânsă legătură cu starea sistemului de sănătate. Dacă acesta din urmă se găsește într-o situație precară și este total nepregătit pentru îngrijirea unei astfel de infecții, atunci, categoric, înseamnă că, în acel loc, tulpina va apărea destul de agresiv”.

Exemplul Israelului, țara care a reintrodus măștile pe străzi

Carmen Dorobăț a explicat în detaliu de ce „greul va veni la începutul sezonului rece”. Pandemia se găsește în strânsă legătură cu factorul geografic. De asemenea, dumneaei a făcut și o comparație cu situația din Israel, țară în care, după o perioadă de relaxare, măsurile de prevenție dure au revenit în prim-plan.

„Întotdeauna, ceea ce se întâmplă în emisfera sudică se comportă ca în oglindă în emisfera nordică, pentru că așa se gândește, spre exemplu, și componența vaccinului anti-gripal. După cum observăm în momentul de față, în emisfera sudică există un număr destul de mare de infectați. Nu vorbim despre țările depărtate de noi, dar să privim către Israel”, a arătat medicul.

De asemenea, Carmen Dorobăț a ținut să lămurească motivul pentru care a recurs la respectiva comparație: „Administrația din această țară a readus masca în prima linie. La un moment dat, a existat o relaxare totală în privința măștii, dar, în prezent, oamenii poartă din nou măști pe stradă. Și trebuie să reținem că vorbim despre statul care, la nivel mondial, este cel mai bine vaccinat, și care a dat dovadă de o corectitudine deosebită în privința măsurilor care au fost adoptate”.

Potrivit medicului intervievat, ar trebui să ne gândim că, într-adevăr, odată cu apariția sezonului rece, putem prevede o intensificare a replicării virale, pentru că aceste virusuri au ciclurile lor de replicare, mai mult sau mai puțin activă. „În Europa, activarea replicării virale ar putea duce la creșterea numărului de cazuri”, a continuat Dorobăț.

Medicul Carmen Dorobăț consideră că, spre deosebire de zonele în care sistemul de sănătate este pregătit pentru a primi astfel de șocuri, în alte părți ale lumii devine normală evoluția infecției cu virusul SARS-COV-2. Totuși, în majoritatea țărilor, ca și în România, situația este ținută sub control.

„Așadar, chiar dacă Delta este mai puternică decât tulpina britanică, în privința agresivității am rețineri, în acest moment, și n-aș cataloga tulpina Delta ca fiind mai agresivă decât celelalte tulpini circulante”, a adăugat specialistul.

Interacțiunea cu focarul infecțios din Marea Britanie rămâne activă

Carmen Dorobăț a dorit să facă o diferențiere între formele de virus care au afectat omenirea, de la începutul crizei. Se pare că principalul factor care le deosebește este viteza cu care se răspândește boala, nu și tipul de agresivitate care definește fiecare virus în parte.

„Tulpinile cu care am avut de-a face până acum au apărut în urma mutațiilor. Ele s-au deosebit una față de cealaltă prin contagiozitate, prin afectarea – mai mult sau mai puțin – a unor grupe de vârstă, cum a fost cazul tulpinei britanice, care a afectat prioritar cu forme grave adulții tineri. Tulpinile s-au diferențiat mai puțin în ceea ce privește agresivitatea asupra organismului care depinde și de celălalt partener în luptă, adică însuși organismul uman”, a adăugat partenera noastră de discuție.

Am fost curioși să aflăm dacă se pot face predicții asupra felului în care se va manifesta acest nou tip de virus, dacă el se va răspândi pe teritoriul României. Aici, însă, lucrurile sunt greu de „pronosticat”…

Referindu-se la acest aspect, Carmen Dorobăț a declarat: „Depinde foarte mult și de comportamentul nostru. Să fim încrezători că lumea se va mai vaccina și să sperăm că știm să ne bucurăm de acest moment de relaxare. Este cazul să nu ducem în derizoriu acele recomandări, care presupun testele și adeverința de vaccinare, mai ales atunci când intrăm în anumite grupe de persoane. Este și în interesul nostru, al fiecăruia dintre noi”.

Medicul specialist este de părere că semnalul prioritar va fi dat de ceea ce se întâmplă în vestul Europei, unde legăturile cu Marea Britanie sunt strânse. „Dar, chiar și aici, la noi, interacțiunea cu Marea Britanie este încă foarte activă, pentru că se pare că în „insulă” s-a constatat un număr mai mare de astfel de infectări cu tulpina Delta”, a adăugat doctorul infecționist.

Un moment propice pentru reorganizarea spitalelor

Se pare că, în perioada verii, am putea asista la o revigorare a sistemului de sănătate. Micșorarea valului de îmbolnăviri este, potrivit opiniilor autorizate, momentul oportun pentru adoptarea unor măsuri care ne-ar scuti de dificultăți, în viitor.

În acest sens, Carmen Dorobăț a precizat: „Ceea ce se poate afirma în acest moment de respiro este că, mai mult ca niciodată, avem timp să organizăm fiecare spital care face parte din sistemul sanitar din România. Altfel spus, Ministerul Sănătății, autoritățile locale, fiecare manager și șef de secție, indiferent de specificul secției respective, ar trebui să-și gândească activitatea pentru ca o eventuală apariție a unui număr mai mare de cazuri – și nu aș numi acum „val”, pentru că nu știm cum va evolua dinamica virală – să nu ne pună, din nou, în fața unei realități neplăcute, și anume aceea că suntem nepregătiți și că, din nou, nu avem suficiente locuri și dezafectăm zone, spre dezavantajul unor alte patologii”.

„Nu avem de ce să ne speriem!”

Concluzia discuției cu medicul Carmen Dorobăț a fost îmbucurătoare, în ciuda apariției acestor noi tulpini: „Nu avem de ce să ne speriem!”.

Totuși, am întrebat-o pe Carmen Dorobăș dacă dumneaei crede că se prefigureaază o campanie emoțională. Mai clar, mulți dintre noi am putea afirma „ați spus că am scăpat, dar iată că iar mai vine un val”…

„Nu trebuie să ne îndreptăm către un astfel de suflu emoțional. Dacă, sublinez „dacă” vom mai traversa încă un val pandemic, va trebui să privim realitatea cu obiectivitate și să încercăm să o manageriem cât se poate de bine, așa cum s-a întâmplat și în celelalte stadii ale pandemiei. Nu cred într-o campanie emoțională, dar cred în anumite calcule ale medicilor specialiști epidemiologi din Europa. Într-adevăr, aceștia consideră că, odată cu venirea sezonului rece, vom asista la o creștere a numărului de cazuri predominante cu tulpina Delta”, a încheiat Carmen Dorobăț.