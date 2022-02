Exclusiv. Judecătoarea care a avut o relație cu Cristi Borcea a fost eliberată din închisoare. Geanina Terceanu a executat jumătate din pedeapsă

În februarie 2009, judecătoarei Geanina Terceanu, de la Tribunalul București, i-a fost repartizat dosarul în care acționarul dinamovist Cristian Borcea, alături de alte nume importante din fotbalul autohton, era trimis în judecată pentru înșelăciune și evaziune fiscală privind transferurile unor jucători.

Spre stupefacția generală, pe 3 aprilie 2012, Geanina Terceanu a decis achitarea tuturor inculpaților trimiși în judecată, ”în temeiul dispozițiilor art. 10 lit. a din Codul de procedură penală din anul 1968”, adică, pe scurt, “fapta nu există”.

În noiembrie 2012, Curtea de Apel București a decis desființarea hotărârii de achitare pronunțată în dosar de Geanina Terceanu, condamnând apoi inculpații la pedepse între 3 și 8 ani de închisoare. .

”Inițial, am crezut că banii erau pentru că ne-am plăcut reciproc, dar a fost doar impresia mea”

Ulterior, în februarie 2016, Geanina Terceanu a fost trimisă în judecată de către procurorii DNA pentru luare de mită. Potrivit rechizitoriului DNA, pentru a pronunța soluția din aprilie 2012, ”Terceanu ar fi primit, în intervalul aprilie 2009 – mai 2012, o sumă totală de 195.000 euro, din care 185.000 euro de la Ioan si Victor Becali, iar 10.000 euro de la Cristian Borcea. Din banii primiți, magistratul a folosit 56.000 de euro pentru cumpărarea unei locuințe”.

În cadrul procesului deschis pentru luare de mită, întins pe doi ani, fosta judecătoare a povestit în instanță cum a ajuns să se vadă cu Cristi Borcea, despre care a susținut că ”s-ar fi plăcut reciproc”, la un moment dat.

”Iorgovan (n.r. avocatul George Iorgovan) mi-a spus că va fi o discuție scurtă. Nu a avut loc nicio discuție despre bani. Borcea a încercat să-mi explice cum e mecanismul transferurilor. Am stat două ore, era noapte. Locul era undeva în nordul Bucureștiului. Eu am dat ca punct de reper o cale ferată, undeva către Pipera. Domnul Borcea a vrut să discutăm despre dosar și i-am zis că abia l-am primit.

I-am explicat că nu se pune problema să vorbim despre dosar. Borcea nu a îndrăznit să îmi ceară o soluție. Am discutat ca doi oameni care trebuiau să-și umple timpul rămas la dispoziție. La finalul discuției din acel imobil, după ce m-am ridicat, mi-a lăsat o sumă de bani în geantă. A spus că mi-a lăsat ceva. Nu am verificat. S-a întâmplat într-o fracțiune de secundă.

Geanina Terceanu a fost condamnată la 7 ani de închisoare în februarie 2018

Abia acasă am verificat. Nu am povestit nimănui despre suma de bani și nici despre întâlnire. Acasă am constatat că erau 10.000 de euro. Nu am restituit banii, pentru că nu am vrut să reiau legătura nici cu Borcea. Inițial, am crezut că banii erau pentru că ne-am plăcut reciproc, dar a fost doar impresia mea”, a declarat în cadrul procesului Geanina Terceanu despre idila ei cu acționarul dinamovist.

În februarie 2018, , fiind condamnată definitiv la 7 ani de închisoare. Cu doar câteva zile înainte de a intra în penitenciar, Terceanu – care între timp divorțase de primul ei soț – s-a măritat cu un fost denunțător de-al ei, Ionuț Ploeșteanu.

Iată ce povestea Ionuț Ploeșteanu despre judecătoare cu câțiva ani înainte să se însoare cu ea, potrivit unor declarații date într-un dosar care o privea pe Geanina Terceanu și care au fost publicate de Evenimentul zilei în 2018.

Geanina Terceanu s-a măritat cu câteva zile înainte să fie încarcerată

”La începutul lunii ianuarie, doamna Terceanu mi-a cerut să o duc cu taxiul de două ori, la o policlinică. În aceste împrejurări, eu şi doamna Terceanu am devenit apropiaţi, sentimental. În locuinţa ei am mers prima dată în martie 2015. În mai 2015, soţul doamnei Terceanu a aflat de relaţia mea cu ea, moment în care eu şi dumnealui am avut o discuţie în faţa blocului în care locuiesc, domnul Terceanu acceptând relaţia mea cu soţia dumnealui.

Doamna Terceanu mi-a povestit că, în anul 2004, a avut o relaţie cu unul din inculpaţii din dosarul «Clanul Sportivilor», şi anume cu Roşca Cristian, zicându-mi că a locuit cu acesta 10-11 luni, la locuinţa ei, unde ea stătea cu chirie. Doamna Terceanu mi-a spus că a terminat relaţia cu Roşca, întrucât ea rămăsese însărcinată, el fiind căsătorit, ea fiind nevoită să facă întrerupere de sarcină.

Tot de la doamna Terceanu ştiu că dumneaei, în perioada anului 2014, a avut o relaţie cu primarul de la Popeşti-Leordeni, relaţie despre care ea a spus că a durat un an de zile şi căreia i-a pus capăt în ianuarie 2015” , declarase Ionuț Ploeșteanu despre Geanina Terceanu.

Fosta judecătoare a fost eliberată condiționat din penitenciar în septembrie 2021

Încarcerată la Penitenciarul Târgşorul Nou, Geanina Terceanu a obținut dreptul la eliberarea condiționată în august 2021, după ce executase trei ani și jumătate din pedeapsa totală de 7 ani, potrivit informațiilor intrate în posesia FANATIK.

”Tip solutie: admite cererea.

Solutia pe scurt: În baza art. 587 C.proc.pen., raportat la art. 59 Cod penal 1969 și cu aplicarea art. 5 Cod penal, admite cererea de liberare condiţionată formulată de petenta condamnată. Dispune liberarea condiționată a condamnatei, din executarea pedepsei de 7 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 225/F/2016, emisă de Curtea de Apel București, M.E.P.I. 338/2016/2018, dacă nu este arestată în altă cauză ori în executarea unei alte pedepse privative de libertate. Atrage atenţia condamnatei asupra dispoziţiilor prevăzute de art. 61 Cod penal din 1969, privind efectele liberării condiţionate pentru restul de pedeapsă rămas neexecutat”, așa suna prima decizie a judecătorilor în cazul Geaninei Terceanu, potrivit FANATIK.

Apoi, în septembrie 2021, Parchetul a făcut contestație la decizia de eliberare condiționată a fostei judecătoare, dar magistrații prahoveni au respins ca ”nefondată” cererea autorităților, notează FANATIK, așa că Geanina Terceanu a fost eliberată condiționat din detenție.