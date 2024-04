Marcel Ciolacu s-a răzgândit: ”Am încheiat orice dialog și orice ofertă pentru Cristian Popescu Piedone”

Marcel Ciolacu a anunțat că a încheiat „orice dialog și orice ofertă” pentru Cristian Popescu Piedone. În replică, edilul Sectorului 5 a repetat că nu se va retrage din cursa pentru Bucureşti.

Marcel Ciolacu s-a răzgândit: ”Am încheiat orice dialog cu Piedone”

i-a transmis tot ce avea de transmis lui Cristian Popescu Piedone şi îi urează sănătate. Premierul mai spune că de acum se va gândi la ce este de construit în București.

„Eu am terminat. Ce am avut de spus și de transmis domnului Cristian Popescu Piedone am încheiat. Îi urez, din acest moment, sănătate. (…)

Am încheiat orice dialog și orice ofertă pentru Cristian Popescu Piedone. Eu am spus că trebuie să ne gândim la ceea ce avem de construit pentru București, să nu încercăm să rămânem blocați în visele personale”, a spus Marcel Ciolacu.

La lansarea candidaturii Gabrielei Firea, Marcel Ciolacu declara că, deși nu i-a cerut lui Cristian Popescu Piedone să-și retragă candidatura, vede locul acestuia în echipa PSD, dar ca primar la Sectorul 5.

„Nu am cerut acest lucru și nici nu îmi permit să o fac. Eu am transmis un mesaj, împreună cu Gabriela Firea și cu toți colegii mei, primari de sector sau candidați pentru primăriile de sector, să vedem ce este mai important pentru bucureșteni și mai puțin important pentru noi, ca oameni politici sau persoane fizice.

Cred că în această echipă este locul și domnului Cristian Popescu Piedone pentru a construi ceva pentru București. (…) Locul domnului Cristian Popescu Piedone în această echipă nu poate să fie decât ca și primar, în continuare, la Sectorul 5”, spunea atunci șeful PSD.

Piedone: ”Marcel Ciolacu nu a avut un dialog cu mine, ci un monolog”

la cele mai recente declarații ale lui Marcel Ciolacu și a spus ferm că nu se va retrage din cursa pentru București.

„Nu ştiu ce dialog a avut. Poate un monolog. Cu mine Cristian Popescu Piedone premierul României, preşedintele PSD nu a avut un dialog.

Singurul dialog şi scris a fost acum două luni când am făcut o ofertă alianței ca partidul meu, PUSL, să intre în alianță. Şi mi-au zis: pleacă mă că tu eşti prea mic. Noi suntem victorioșii.

Haideţi să închidem odată… Retragere, mesaje, porumbei călători… Şi este ultima dată când răspund la aceste întrebări… Nu mă retrag şi nu negociez cu nimeni. Nu m-a sunat şi nu sun pe nimeni. (…)

Cred că sunt singurul candidat care, de la început până în prezent, şi până pe 9 iunie, mi-am ţinut verticalitatea. Ce am spus aia am făcut.

Zvonurile de retragere sunt la bursa zvonurilor, aruncate de cancelariile şi zvonacii de partid, să îndoiască electoratul. Din păcate, s-au îndoit singuri şi electoratul astăzi este în faza de analiză”, a spus Cristian Popescu Piedone la Antena 3 CNN.