Exclusiv. Dragnea Jr a dat lovitura în afaceri. A făcut milioane de euro în 2021 și a devenit cel mai bogat moșier din Teleorman

Ștefan Valentin, fiul fostului președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a dat lovitura în afaceri în anul 2021. Tânărul este deja considerat cel mai bogat om de afaceri din județul Teleorman, el deținând o suprafață uriașă de teren pe care o administrează prin intermediul companiei Nutrelo Group SA.

Ștefan Valentin Dragnea a făcut 42,5 milioane de lei în 2021 din afacerea cu cereale

Iar dacă dar este în faza de ”reconstrucție” a imaginii publice, după condamnarea de acum câțiva ani, fiul acestuia și-a văzut de treabă și a continuat să facă foarte mulți bani.

Nutrelo Group, firma lui Ștefan Valentin Dragnea, a reușit, în 2021, să obțină . În plină criză, societatea a avut o cifră de afaceri de 42,5 milioane lei (8,5 milioane euro), cu 8 milioane de lei mai mult decât în anul precedent și dublu față de anul 2018.

Dragnea Jr are 142 de angajați, a obținut un profit net de 2,58 milioane lei dar are și datorii uriașe, de 54,2 milioane lei. Nutrelo Group are ca obiect principal de activitate ”cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase” și deține nu mai puțin de 1.200 de hectare de teren în județul Teleorman.

Dragnea Jr și-a mutat sediul într-o vilă din București

Fiul lui Liviu Dragnea deține 80% din companie, restul de 20% aparținându-i lui Gabriel Putineanu. Societatea este administrată de Gabriel Tianu, Valentin Mândroc și Ilie Liviu Dragne, ultimul fiind un apropiat al lui Liviu Dragnea și omul care a preluat cealaltă mare companie de la familia fostului șef al PSD: Ferma Salcia SA.

După un an excelent, Nutrelo Group și-a schimbat și punctul de lucru din București, care până acum era într-un apartament din sectorul 3. Începând cu luna ianuarie, firma s-a mutat în ”casă nouă”, într-o vilă situată pe calea Șerban Vodă.

De asemenea, în mai 2021, compania a contractat două împrumuturi, sub formă de factoring bancar APIA, în valoare totală de 13 milioane lei, pe care Dragnea Jr le-a garantat cu averea personală și cu cea a soției lui, Gina. Factoringul bancar este o modalitate rapidă de finanțare a capitalului de lucru care ajută compania să nu rămână fără cash până la expirarea termenului de plată primit de la clienți (în cazul de față, până la acordarea finanțării APIA).

A renunțat la fotbal, dar vinde pantofi de lux

Nutrelo Food SRL, o altă firmă din grup, care are ca obiect de activitate ”comerțul cu ridicata al diverselor produse”, a avut înregistrat o cifră de afacere nulă și o pierdere de 155.000 de lei. Până în septembrie 2021, firma a activat pe piață sub denumirea de Nutrelo Mobility și a avut un alt obiect de activitate.

Fiul lui Liviu Dragnea a mai avut sau încă mai are câteva afaceri, cum ar fi compania imobiliară Bucharest Residence, Gransiloz SRL (care a fuzionat cu Nutrelo Group) sau Ground Up Solutions (la care Nutrelo Group deține o parte din părțile sociale).

De asemenea, Ștefan Valentin a mai deținut echipa de fotbal Turris Măgurele, pe care a desființat-o la sfârșitul anului trecut. Fiul politicianului mai apare în schema de acționariat a societății ”Ștefan Burdea Shoes”, unde deține 50% din părțile sociale. Firma se ocupă de vânzarea pantofilor de lux realizați de designerul Ștefan Burdea, care a devenit asociat cu Dragnea Jr în anul 2019.