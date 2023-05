Exclusiv. Farul, pierdere uriașă în plină luptă pentru titlu! Fotbalistul ratează tot restul sezonului după ce s-a accidentat. Video

Farul rămâne fără un jucător de bază înainte de ultimele trei etape din play-off-ul SuperLiga. Cristi Bivolaru a prefațat meciul din Bănie și a vorbit despre problmele de lot ale „marinarilor”.

Farul, emoții înainte de meciul cu Universitatea Craiova: „Prima noastră grijă e să ajungem la ora jocului fără probleme de sănătate”

Cristi Bivolaru, directorul general al echipei lui Gheorghe Hagi, se teme să nu apară alte accidentări înainte de meciul extrem de important din deplasare cu Universitatea Craiova: „Prima noastră grijă e să ajungem la ora jocului cu cât mai puține probleme legate de starea de sănătate a jucătorilor”.

O primă pierdere este mijlocașul defensiv de echipa națională care a fost la Dinamo Kiev și Brighton: „Noi încă sperăm. Eu nu sunt la Constanța și nu știu exact situația lui Tudor Băluță. La el a fost o recidivă la accidentarea de la echipa națională”.

Hagi are emoții și în apărare, mai exact pe postul de fundaș central: „Larie și el a primit avizul și a forțat pentru că a vrut să fie prezent la meciul cu Rapid. Era incert chiar în ziua meciului și a ieșit și el de pe teren”, .

Farul acuză însă pierdea lui Mihai Popescu: „A făcut un sezon excepțional și e deja o revelație”

Jucătorul venit din liga a doua din Scoția s-a transformat la Farul, unde a devenit fotbalistde bază. Sezonul este însă încheiat pentru el: „Mihai Popescu, pe care eu îl consider o mare pierdere, a făcut un sezon excepțional și e deja o revelație. A fost cel mai bun sezon al lui. E ieșit până la sfârșitul campionatului. Cred că astea sunt principalele probleme”.

Cristi Bivolaru e însă sigur că „Regele” va găsi bagheta magică pentru aceste ultime trei meciuri: „Dar Hagi cred că va găsi cu siguranță soluții dacă problemele vor continua”.

Oficialul lui Farul a vorbit și despre meciul extrem de dificil de pe „Oblemenco” și și-a adus aminte de ultimele confruntări directe: „Important e dacă se vor ridica la nivelul dorit și vor putea să pună probleme serioase Craiovei, pentru că e o echipă puternică, cu care ne-am luptat și acasă și în deplasare. Am condus cu 3-1 și am mai avut două ocazii și am pierdut cu 4-3”.

Echipa lui Gică Hagi, avantajată de stilul de joc al Universității Craiova

Directorul general al „marinarilor” e convins că va fi o partidă extrem de disputată, un adevărat derby: „E clar că nouă ne convine stilul Craiovei și au și ei jucători foarte buni pe partea ofensivă. Îi place să joace, să atace și cred că ar fi și greu acasă, când suporterii sunt iubitori și cunoscători de fotbal și împing echipa în atac. Sper să venim cu ceva. Punct sau puncte”.

Cu toate acestea, Bivolaru nu crede că fanii olteni vor mai umple stadionul: „Eu cred că lumea nu va mai veni cum au venit la meciul decisiv cu FCSB de la momentul respectiv. Craiova încă mai spera atunci și provocarea a fost provocată tocmai pentru a umple stadionul și a crea o atmosferă extraordinară. Uitându-te la media de spectatori a Craiovei, cu siguranță va fi spectacol”.

