Exclusiv. Laszlo Dioszegi, reacție savuroasă: „Vrem să batem CFR de două ori. Cineva trebuie să sufere, să-și strice ei Paștele”. Video

Laszlo Dioszegi a intervenit telefonic și a vorbit despre meciurile cu Rapid și CFR Cluj.

Laszlo Dioszegi i-a propus lui Cristiano Bergodi prelungirea contractului: „Ar fi păcat să se rupă o relație așa de bună”

Laszlo Dioszegi a fost extrem de bucuros după prima victorie a lui Sepsi în playoff-ul SuperLiga: „Sunt un om bucuros. Acum e bine să fii Dioszegi. Deci așa am discutat, să continue, dar dacă vrea și el. Ar fi păcat să se rupă o relație așa de bună și într-adevăr am reușit să formăm cât de cât o echipă. Continuitatea e foarte mult la o echipă dacă vrei să ai rezultate.

ADVERTISEMENT

VIDEO MAI JOS:

Din punctul meu de vedere el va fi antrenorul nostru și în sezonul viitor. I-am zis și lui că și dacă pierdeam cu Craiova rămânea 100%. Încă n-am stat la discuții cu el pe masă. Poate o să îmi zică Bergodi că a primit nu știu ce ofertă”.

Patronul lui Sepsi exclude posibilitatea ca antrenorul italian să meargă la o altă echipă din România: „Nu văd să plece la altă echipă din țară. Cei trei granzi au antrenori. Nu cred că ar merge altundeva din țară, dar dacă primește o ofertă de la o echipă importantă și văd ce rezultate a avut cu noi… Ar fi ceva extraordinar să luăm din nou Cupa. Pentru noi rămâne un obiectiv important”.

ADVERTISEMENT

Laszlo Dioszegi speră ca Sepsi să joace la fel și cu CFR Cluj: „Și jucătorii vor din toată inima”

Laszlo Dioszegi e de părere că echipa sa era greu de învins chiar dacă Rapidul ar fi avut altă față: „Am dominat, a fost un meci frumos și am condus jocul din minutul 10. A fost o victorie total meritată. Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor. Toată echipa. Toți au jucat la capacitate maximă și pot să spun că putem să avem șanse cu orice echipă dacă jucăm așa”.

În privința meciului cu CFR Cluj, omul de afaceri are un semnal clar: „O să vedeți că o să facem o figură frumoasă și la CFR Cluj dacă vom juca așa. Sper din tot sufletul că și acolo reușim și să îi batem de două ori. Să scrie presa și noi să câștigăm cu 1-0. Eu cred și jucătorii vor din toată inima, sunt foarte montați.

ADVERTISEMENT

Și pe ei îi deranjează că se speculează și nu e adevărat de șase ani de când suntem în prima ligă. Sper să închidem definitiv discuțiile despre noi și CFR Cluj. Să le stricăm Paștele”, s-a amuzat Dioszegi.

„Nu o să fim ciuca bătăilor ca acum 4-5 ani”

Laszlo Dioszegi a admis că „giuleștenii” au fost cu totul altă echipă față de ultimul meci direct: „Sincer și Rapidul a jucat foarte slab, dar nu vreau să scad acum din meritele jucătorilor noștri. Și dacă juca Rapidul mult mai bine, eu cred că puteam să învingem. N-am văzut o echipă sudată și n-am pe cine să scot în evidență de la Rapid. N-au jucat cum au jucat în Giulești când ne-au bătut cu 3-0”.

ADVERTISEMENT

În final, Dioszegi le-a făcut o promisiune tuturor covăsnenilor: „Nu știu dacă avem puterea, dar nu o să fim ciuca bătăilor ca acum 4-5 ani când am luat 1 punct din zece meciuri. Nu depinde totul de noi. Și Jandarmeria are un plan. Oficialii clubului au transmis că pentru oaspecți capacitatea stadionului este de 426 de locuri. Și au zis că o să vină mai mulți, dar jandarmeria le-a zis să nu vină mai mulți”.

ADVERTISEMENT

Liviu Ungurean, liderul galeriei Rapidului, , însă Laszlo Dioszegi se apără: „Noi am avut foarte multe probleme și nu am vrut să riscăm nimic. Ieri a fost Paște la noi. Se ivește ceva și apoi noi suntem responsabili. Am avut un Paște fericit. Legal n-am avut nicio soluție. Nu poți să duci 200 de oameni lângă spectatorii noștri”.

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de