Exclusiv. “Nu-mi plac lucrurile astea!”. Gică Hagi reacționează la “alianța” Becali – Rotaru din finalul play-off-ului. Video

Gigi Becali și Mihai Rotaru pentru finalul de sezon. Patronul Universității Craiova i-a dat cuvântul latifundiarului din Pipera că o va bate „sigur” pe Farul în etapa viitorare, în timp ce Gigi Becali a promis că FCSB va câștiga cu CFR Cluj. Gică Hagi a oferit prima reacție la „alianța” celor doi patroni, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Gică Hagi reacționează după „alianța” Becali – Rotaru: „Nu vreau să intru în discuții din acestea”

Cu trei etape rămase până la finalul play-off-ului, lupta la titlu se duce între Farul și FCSB. Deși mai are șanse matematice, CFR Cluj se află la șapte puncte în spatele liderului și este aproape imposibil să mai spere la trofeu. În următoarea etapă Farul merge pe „Ion Oblemenco” pentru derby-ul cu Universitatea Craiova, în timp ce FCSB rămâne pe Arena Națională pentru derby-ul cu CFR Cluj.

Gigi Becali a dezvăluit „pactul” pe care l-a avut cu Mihai Rotaru pentru ca FCSB să ia titlul, iar Universitatea Craiova să termine pe locul 3 care asigură prezența în cupele europene. , nu a vrut să audă despre asemenea discuții.

„Pentru mine nu au relevanță. Nici nu vreau să intru în discuții din acestea. Eu am făcut fotbal, știu ce înseamnă fotbalul, mă gândesc la fotbal. Îmi corectez echipa și nu sunt conducător.

Nu-mi plac lucrurile astea. Chiar le evit și nu-mi convin. Eu sunt pe partea tehnică. Restul pe mine nu mă interesează. Eu știu că în viață depinzi de tine și că noi depindem de noi”, a declarat Gică Hagi, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Gică Hagi, mesaj încrezător înaintea finalului play-off-ului: „Am dovedit că suntem cei mai buni”

Farul este singura echipă din play-off care depinde doar de ea pentru a cuceri titlul. Aflată pe prima poziție majoritatea sezonului, Gică Hagi a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor și le-a răspuns contestatorilor care nu le dădeau nicio șansă la începutul sezonului.

„Adversarul poate să vină, poți să câștigi, poți să pierzi, dar știu că depinzi de tine. Și noi depindem numai de noi în momentul de față și o să mergem pe linia asta și vedem unde ajungem. Noi am făcut un an extraordinar din toate punctele de vedere.

Am dovedit până în momentul de față că suntem cei mai buni dintre cei mai buni. În continuare mai avem trei meciuri. N-am fost echipa cu bugetul. La începutul anului nimeni nu ne dădea nicio șansă, zero. Suntem acolo și am dovedit că suntem cei mai buni.

Jucătorii știu asta pentru că asta vorbim la ședințe și asta ne spunem. Vom vedea ce va fi în cele trei meciuri foarte, foarte dificile. Întâlnim cele mai bune trei echipe din România. Să sperăm că o să aratăm cum am arătat în campionatul regular că suntem foarte buni”, a mai spus Gică Hagi, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Nu mă interesează de asemenea discuții”

Deși se află în poziția ideală de a câștiga titlul, Gică Hagi se ferește să spună că Farul va fi noua campioană. „Regele” a lăudat-o pe Universitatea Craiova, înaintea partidei directe care va avea loc sâmbătă, 13 mai, ora 21:30.

„Noi suntem pe primul loc, dar nu știu ce va fi mâine, poimâine. Dacă o să câștigăm punctele, cu siguranță vom fi campioni. Nu mă interesează de asemenea discuții. Eu știu că intru pe teren, Craiova vrea să câștige, au o echipă foarte bună, joacă acasă. Noi avem o echipă foarte bună și vrem să câștigăm”, a declarat Gică Hagi.

