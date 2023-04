Exclusiv. “O manevră!”. Robert Niță, reacție acidă când a aflat cum au fost “șterse” datoriile lui Dinamo: “Cu ei ce se întâmplă?” Video

de Adunarea Creditorilor. Dacă va primi undă verde și de la Tribunal, va însemna o ștergere consistentă a datoriilor clubului Dinamo. De la 7,5 milioane de euro la doar 2,5 milioane de euro. Practic, un colac de salvare pentru clubul “alb-roșu”.

Dinamo ar putea scăpa de datorii de 5 milioane de euro dacă noul plan de reorganizare, aprobat de Adunarea Creditorilor, trece și de Tribunal

Schema prin care este salvat clubul Dinamo, deși acoperită de lege, nu este văzută cu ochi buni de Robert Niță. Influencerul de la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI a catalogat-o ca fiind o hoție și o manevră rușinoasă. În special la adresa fotbaliștilor și celor care au muncit în club.

Eu mă bucur că Dinamo intră pe un făgaș normal. Și UEFA și FIFA publică topul rușinii unde România ocupă cu brio locul 2 cu insolvențele și cu păcăleala fotbaliștilor. Eu înțeleg că renunță furnizorii, nu știu care hotel al domnului Negoiță, că a fost implicat. Sunt de acord să dea cu pixul și să renunțe la niște bani.

Că au fost direct implicați și interesați și să ducă Dinamo în situația în care a ajuns și să o ducă mai aproape de faliment decât de SuperLiga. Dar jucătorii ăia care au jucat la Dinamo un an, doi, trei și au de luat 3 lei, 5 lei, 10.000 de euro ce se întâmplă cu ei.

Toată lumea ridică la rang de artă manevra asta cu insolvența. Asta e o hoție, să nu ne mai dăm atâta să ne ascundem după cireș. Asta este o hoție și o manevră rușinoasă cu insolvențele astea duse la nesfârșit. Eu joc, mă antrenez, femeia aia spală echipamentul, ăla tăvălugește terenul…

OK, sunt prost și am retrogradat. Dar eu m-am prezentat la serviciu, m-am antrenat. Nu am luat prime de joc, de obiectiv. Îl văd și pe domnul de la AFAN care are loc la 1A tot timpul în avioanele de Andorra, de Belarus, ne tot spune de drepturile fotbaliștilor.

Și CFR Cluj a făcut aceeași manevră cu ani în urmă. E o rușine și nimeni nu prea vorbește așa. Este o prosteală, o păcăleală. Este adevărat că este o păcăleală acoperită de lege”, a punctat, cu multă furie, influencerul Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Dinamo, perioadă bună din punct de vedere sportiv. A ajuns pe loc de baraj pentru promovarea în SuperLiga

Dinamo are nevoie de această reducere drastică a datoriilor în cursa pentru a obține licența pentru promovarea în sezonul viitor de SuperLiga. Sportiv, “câinii” ar fi în grafic, pe loc de baraj în acest moment, cu 35 de puncte. cu Oțelul și Steaua. Gloria Buzău are 33 de puncte, iar Unirea Dej 32. Poli Iași e pe primul loc, cu 44 de puncte. Steaua este pe 2 cu 43, iar Oțelul are 39.

