Exclusiv. Planul lui Gică Hagi cu Louis Munteanu, jucătorul dorit și de Gigi Becali la FCSB. Ce a cerut la negocierile cu Fiorentina. Video

Louis Munteanu este unul dintre jucătorii de bază ai Farului în actuala stagiune. În ultima partidă, atacantul în vârstă de doar 20 de ani a marcat o „dublă” contra Rapidului, iar fotbalistului șederea la Ovidiu. Managerul Farului vrea să prelungească împrumutul tânărului jucător pentru încă un an.

Planul lui Gică Hagi cu Louis Munteanu, jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB: „Deja discutăm”

Cumpărat de Fiorentina în urmă cu trei ani de la Farul pentru 1,7 milioane de euro, Louis Munteanu a înscris în acest sezon 7 goluri în 25 de partide și a oferit alte 6 pase decisive. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani a fost împrumutat de liderul din SuperLiga în vară, iar Gică Hagi vrea să-i extindă împrumutul cel puțin un sezon.

pentru un transfer la FCSB, informație dezvăluită în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Mutarea ar putea avea loc dacă echipa lui Elias Charalambous câștigă titlul. Gică Hagi a început deja demersurile cu Fiorentina pentru a-i prelungi înțelegerea atacantului.

„Louis Munteanu e cu Fiorentina până în vară (n.r. împrumutat de la Fiorentina până în vară), dar deja discutăm dacă poate să ni-l mai lase un an. (n.r. să prelungiți împrumutul?) Da. Vom vedea ce lucruri o să iasă. Depinde cum mergem și noi. Nu putem vorbi înainte.

Depinde de ce mișcări vom face, cum vom termina, unde o să fim. Depinde ce perspectivă, chiar dacă o planificăm și o vedem. De două luni stăm și ne uităm ce va fi din vară încolo. Pentru că pregătim”, a declarat Gică Hagi, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. .

Louis Munteanu este cotat la 600.000 de euro , potrivit Transfermarkt

Gică Hagi, laude pentru jucătorii de la Farul: „L-am adus să fie unul dintre cei mai buni fundași centrali”

Gică Hagi a anunțat că vor exista mișcări de trupe la finalul sezonului în lotul Farului. „Regele” a fost impresionat de Louis Munteanu a cărui înțelegere vrea să o prelungească neapărat. Gică Hagi a avut cuvinte de laudă și la adresa fundașilor Ionuț Larie și Mihai Popescu.

Cel din urmă s-a accidentat și cel mai probabil va rata restul sezonului. „Totul pregătim. Sunt veniri, plecări, lotul, perspectiva care va fi la anul. Există variante, dar suntem pregătiți.

(n.r. discutați să-l mai țineți un an pe Munteanu) Absolut. Nu vedeți că e ‘wow’, e foarte bun. La meciul cu Sepsi, Popescu a avut 100% duel și 100% dueluri câștigate la cap. Din 10 a câștigat 10 dueluri. Noi l-am adus pe Popescu. Îl cunoșteam și l-am adus în situația să fie unul dintre cei mai buni fundași centrali din campionat.

„Am semnat jucători foarte buni”

Larie la meciul cu Rapid a avut și el 100%. Păcat că a avut cea problemă și a ieșit din teren. Nu sunt întâmplătoare lucrurile. Lucrurile vine dacă tu progresezi, te antrenezi bine, ajungi la o formă foarte bună.

Calitatea unui manager e să vadă jucătorul care îi face bine lui și echipei în sistemul în care vrea el să joace sau în filosofia pe care o are el. Cred că noi am semnat jucători foarte buni. Ăsta a fost succesul nostru. În vară am semnat jucători foarte buni”, au fost cuvintele lui Gică Hagi, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

