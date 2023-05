Gică Hagi, anunțul momentului despre viitorul lui Denis Alibec. Ce se întâmplă cu atacantul Farului. Video exclusiv

Farul a reușit cea mai entuziasmantă prestație din acest sezon în . A fost un adevărat recital ofensiv al liderului, care păstrează un avans de 3 puncte față de FCSB, principala urmăritoare, după această rundă de SuperLiga.

Denis Alibec a semnat un nou contract cu Farul, iar înțelegerea este valabilă încă 2 ani! Gică Hagi anunță că jucătorul poate merge gratis în străinătate

și a reușit să înscrie de trei ori în poarta lui Horațiu Moldovan. Golgheterul Farului venea după o perioadă în care, deși cu evoluții bune, nu reușea să înscrie. Au fost primele goluri pentru el în faza play-off din SuperLiga.

Gheorghe Hagi a anunțat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că Denis Alibec și-a prelungit contractul cu Farul, iar înțelegerea e valabilă pe două sezoane. Dar a precizat că îl va lăsa să plece fără nicio pretenție financiară dacă vine vreo ofertă bună pentru el din străinătate.

Alibec are contract cu noi încă 2 ani. El poate oricând să meargă afară pentru că are o vârstă. Și la această vârstă noi lucrăm foarte bine cu jucătorii. Și când sunt tineri, dar la ei în special nu avem pretenții. Alibec e liber să plece afară dacă își găsește ceva foarte bun în străinătate care îi convine.

Gică Hagi, detalii despre situația lui Denis Alibec la Farul: “Noi trebuie să îl convingem să rămână prin ce facem”

Are contract la noi în țară încă 2 ani, am renovat cu el. Deci în țară joacă numai la noi. Dacă el consideră că are o ofertă foarte bună afară, atunci este decizia lui total. Noi trebuie să îl convingem să rămână prin ce facem, clubul pe care îl are. Se simte fericit la noi.

După aceea, dacă vine ceva de afară foarte bun care îți dă garanții și pe viitor, că are o vârstă, nu e nicio problemă. Când el consideră că vrea să plece, atunci e decizia lui. Poate să plece gratis. Nu avem pretenții”, a explicat Gheorghe Hagi la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Denis Alibec a împlinit 32 de ani în luna ianuarie și este cotat de Transfermarkt.de la 900.000 de euro. Este jucător de bază și pentru echipa națională a României, pentru care a strâns 29 de selecții și a marcat de trei ori. Are 14 goluri marcate în 30 de meciuri în acest sezon de SuperLiga. A reușit și 7 pase decisive.

Farul, avans de trei puncte față de FCSB cu trei etape rămase de disputat din faza play-off în SuperLiga

Cu trei etape rămase de disputat în SuperLiga, Farul are un avans de trei puncte față de FCSB, echipa de pe locul 2. În plus, va fi campioană dacă termină la egalitate de puncte cu formația lui Gigi Becali, pentru că nu a beneficiat de rotunjire. Universitatea Craiova și CFR Cluj în deplasare și FCSB acasă sunt meciurile rămase de disputat pentru Farul.

