Exclusiv. Continuă scandalul în cazul diplomei de studii a lui Vlad Voiculescu. Ce a hotărât Tribunalul Bucureşti. Fostul ministru: “E hilară toată povestea”

Ministru al sănătății în două mandate (20 mai 2016 – 4 ianuarie 2017, în guvernul Cioloș, și 23 decembrie 2020 – 14 aprilie 2021, în guvernul Cîțu), Vlad Voiculescu (38 de ani) a trebuit să facă față unor acuzații privind obținerea diplomei de studii de la Viena.

Încă de la finalul anului 2020, după instalarea lui Vlad Voiculescu în scaunul ministerial, în media s-au propagat mai multe informații cu privire la lipsa studiilor superioare ale politicianului, care a replicat imediat publicând diploma eliberată de Vienna University of Economics and Business.

Vlad Voiculescu: ”Sunt acuzat că am stat prea mulți ani la o facultate de prestigiu din Viena”

În plus, Vlad Voiculescu a postat și un atestat privind echivalarea diplomei din Viena cu o diplomă de master în domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea afacerilor, explicând apoi cum vede el scandalul creat.

”Apar tot mai multe atacuri împotriva mea pornind de la studiile pe care le-am făcut la Universitatea de Economie din Viena- WU (Wirtschaftsuniversität Wien). Pe scurt, sunt acuzat că am stat prea mulți ani la o facultate de prestigiu din Viena, că am ajuns în mod suspect pe posturi bune din instituții de top vieneze, că diploma de studii ar fi falsă.

Ca de obicei, acuzele devin oglinda lor și a valorilor pe care le împărtășesc în anturajele lor, cu diplome obținute prin plagiat, cu studii de doctorat luate pe repede înainte, cu pile și nepotisme”, a declarat, la acel moment, Vlad Voiculescu.

De menționat că are sigla Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi a fost eliberat în ianuarie 2016.

În mai 2021, DNA a clasat plângerea, pe motiv că ”fapta nu există”

În februarie 2021, partidul Coaliția pentru Națiune, condus de avocatul Dan Chitic, a depus chiar o plângere la DNA cu privire la valabilitatea diplomei obținute de Vlad Voiculescu. Pe 7 mai, politicianul a răspuns printr-un mesaj în care anunța că DNA a clasat plângerea, pe motiv că ”fapta nu există”.

”Întrerupem liniștea acestui cont pentru un comunicat important pentru țară:

“Coaliția pentru Națiune” (măreață organizație cu măreț nume și măreț conducător) a depus la DNA o plângere penală împotriva mea. Mai precis împotriva diplomei mele de la Wirtschaftsuniversität-Wien. Nu știam, dar nici surprins nu sunt.

DNA a clasat plângerea formulată în baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedura penală: „fapta nu există”.

Procurorul a consemnat în ordonanța de clasare că a primit documente relevante atât de la Ministerul Educației, cât și de la Centrul de Echivalare a Diplomelor.

Un loc în care cei care se pretind a fi jurnalisti pot prosti oamenii că o diplomă nu există, chiar dacă…

1) este emisă de o universitate de top din Europa;

2) a fost publicată (de câteva zeci sau sute de ori);

3) este recunoscută de Ministerul Educației

… un astfel de loc este oare o țară sau un balamuc? În orice caz, mulțumiri parchetului anticorupție al țării pentru verificarea diplomei”, a notat atunci ironic Vlad Voiculescu.

În decembrie 2021, Tribunalul București a desființat soluția de clasare dată de DNA și a dispus trimiterea cauzei procurorului în vederea completării urmăririi penale

părea că s-a închis definitiv după decizia DNA din mai 2021, numai că partidul Coaliția pentru Națiune a făcut recurs la hotărârea respectivă. Surprinzător, pe 10 decembrie 2021, potrivit FANATIK, Tribunalul București ”a admis plângerea formulată de petenta Coaliția pentru Națiune împotriva soluţiei de clasare”, hotărând următoarele:

”Tip solutie: admite plângerea

Solutia pe scurt: În baza art. 341 alin. 6 lit. b c.pr.pen admite plângerea formulată de petenta COALIŢIA PENTRU NAŢIUNE împotriva soluţiei de clasare dispusă prin ordonanţa nr. 65/P/2021 din 19.04.2021 dată de Direcţia Naţională Anticorupţie- Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie (menţinută prin ordonanţa nr. 147/II/2/2021 a procurorului şel al Secţiei de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie).

Desfiinţeaza soluţia de clasare dispusă prin ordonanţa nr. 65/P/2021 din 19.04.2021 dată de Direcţia Naţională Anticorupţie- Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie şi dispune trimiterea cauzei procurorului în vederea completării urmăririi penale. În baza art 275 alin. 3 c.pr.pen cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu azi, 10.12.2021”, au decis magistrații Tribunalului București.

Procesul are ca obiect ”plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)”, iar Coaliția pentru Națiune apare ca ”petent”, în timp ce Vlad Voiculescu și Marilena Lețcai (director al Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale), apar ca ”intimați”, informează FANATIK.

Vlad Voiculescu: ”Din punctul meu de vedere e hilară toată povestea!”

Contactat de FANATIK, Vlad Voiculescu a declarat următoarele referitoare la decizia Tribunalului București din 10 decembrie 2021. ”Nu am ce să comentez, nu știu care au fost argumentele, e vorba de un atac împotriva unei decizii a DNA, din punctul meu de vedere e hilară toată povestea. Dar în loc să discutăm pe marginea unei decizii a DNA nu mai bine verificați dacă există diploma, puteți scrie la Universitatea din Viena și să întrebați ”numitul Vlad Vasile Voiculescu are diplomă sau n-are diplomă?”. Aici există un singur adevăr, ai sau n-ai diplomă, nu există opinii în acest caz. Vă spun sincer că nu mă interesează, din 2016 până astăzi am diverși indivizi mai colorați sau mai puțin colorați la minte care fac tot felul de plângeri. Am avut și plângeri penale că am iradiat pe cineva prin calorifere”, a declarat Vlad Voiculescu pentru FANATIK.