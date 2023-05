Exclusiv. ”Regele” Hagi dă din casă după victoria fabuloasă împotriva Rapidului: ”O seară magică pentru noi!”. Video

”Marinarii” au avut o evoluție de excepție în fața giuleștenilor în etapa a 7-a a play-off-ului din SuperLiga și , deși FCSB a rămas la trei puncte în spate după succesul cu Sepsi.

Victoria în fața Rapidului l-a încântat pe Gică Hagi

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , Gică Hagi a explicat cum a fost posibilă victoria cu 7-2 a Farului în meciul cu Rapid de la Ovidiu.

”Am jucat perfect, a fost un meci perfect pentru noi. Am pregătit foarte bine meciul și din primul minut s-au văzut intențiile noastre. Am făcut totul foarte bine. A fost o presiune incredibilă a atacanților și a mijlocașilor, am avut șapte jucători în terenul advers care au făcut presiune.

Am știut ce să facem, cum să construim, cum să circule mingea și cum să atacăm. Am avut o zi fantastică, unul dintre cele mai bune meciuri. Am dat multe goluri, am avut 27 de șuturi la poartă, am ajuns de multe ori în fața porții, am făcut un meci complet. Când joci așa e clar că poți să marchezi multe goluri, poți să creezi presiune asupra adversarului.

Noi antrenăm toate partiturile și întotdeauna trebuie să ții cont de adversar. În vremurile care le trăim, informatica ne permite să știm foarte multe și putem ajunge la cele mai mici detalii pentru a ne cunoaște adversarul cât mai bine. Am știut să atacăm, am știut să ne apărăm, am făcut tranziția foarte bună, a fost o seară magică pentru noi”, a declarat Hagi.

Atacul, compartimentul care îl mulțumește cel mai mult pe Hagi

Tehnicianului liderului din SuperLiga și-a lăudat cei trei atacanți, Denis Alibec, Louis Munteanu și Adrian Mazilu, fiind de părere că aceștia simt foarte bine jocul, poarta și golul și sunt printre cei mai buni din România.

”Sunt răgușit de la meci. Pe stadion sunt suporteri, lumea se agită, fiecare în felul lui, te auzi foarte greu și ca să dai indicații trebuie să strigi mai tare decât ei. Dar în două zile îmi trece, sunt obișnuit.

Am jucat bine și cu Craiova la ei când am marcat trei goluri. Sezonul ăsta avem șansa să beneficiem de atacanți, și în tur, și în retur, care sunt în formă, sunt printre cei mai buni din România dacă nu cei mai buni. Acum am avut și surpriza cu Mazilu, un jucător care atacă foarte bine spațiile.

Toți cei trei atacanți văd golul, simt golul, chiar dacă doi dintre ei sunt foarte tineri. Dar sunt foarte buni pentru că simt golul, le place golul, atacă poarta, o văd și când sunt liniștiți și echipa joacă bine, cei din spate, fundașii și mijlocașii, construiesc bine, și ei se mișcă bine și sunt foarte periculoși”, a mai spus Hagi, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri