Exclusiv. România atacă titlul european la U21: „Eu doar la asta mă gândesc!”. Cine sunt jucătorii care-l fac pe Stoichiță să viseze. Video

, unde a vorbit despre șansele „tricolorilor” mici la câștigarea titlului european, mai ales că turneul final se dispută în România.

Mihai Stoichiță crede că România U21 poate aduce titlul continental la București: „Le-am spus băieților!”

Mihai Stoichiță e de părere că România are o generație de top la U21 și a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor: „Eu asta sper din toată inima și am declarat că m-am hazardat să fiu luat la mișto. Eu le-am spus băieților când am fost la ei la Sibiu înaintea meciului cu Germania: ‘Băi, chiar dacă am pierdut cu Portugalia și am fost așa cum am fost, sunteți atât de buni, încât puteți să puneți probleme oricui în vară și să vă duceți foarte, foarte sus’”.

Și oficialul FRF a creionat și un schelet al echipei naționale de tineret: „Eu am spus că putem să devenim și campioni europeni. Jucăm în România, avem o echipă care văd că etapă de etapă Birligea, Petrila titulari la Cluj, la echipa care se bate pentru campionat. Borza, Grameni, Louis Munteanu sunt titular și pe primul loc etapă de etapă! Și care or mai fi. Bă, rețineți! Băieți de 20 de ani.

Merg la Craiova: Baiaram, Markovici, Cîmpanu care a marcat cu Farul, Screciu care n-a jucat și e un jucător excepțional. Trec la Steaua (n.r.FCSB): Tavi Popescu. Ăștia pot fi titulari în echipa națională de seniori!”.

Mihai Stoichiță: „Eu numai la titlul european mă gândesc!”

Directorul tehnic al FRF a marșat pe aceeași idee și a dezvăluit cum ar putea arăta atacul României la turneul final: „Eu numai la titlul european mă gândesc! Nu știu, trebuie stimulați într-un fel să le dai un bici, un țel oamenilor, nu? Și dacă n-o să fiu campion european ce o să se întâmple?! O să fim dați afară din țară sau ce?! Dar dacă-mi propun…

De când n-a mai avut România trei vârfuri posibile la echipa națională de tineret Birligea, Markovici, Louis Munteanu?! Fizic, tehnică, vitalitate”, .

De cealaltă parte, Horia Ivanovici e de părere că președintele FRF merită să fie aplaudat: „Aici trebuie să-l felicităm și să-l aplaudăm public, nu mă interesează pe mine ce războie sunt, pe Răzvan Burleanu! Îl felicit încă o dată pe președintele federației pentru că această generație a început să apară, să se impună. A început să ne dea speranțe. Că o fi titlul, că o fi o semifinală, nu contează. Spectacol să fie și să vedem fotbal”.

„E cel mai bun lucru care i s-a făcut fotbalului românesc în ultimii 10-20 de ani!”

Jurnalistul consideră că regula U21 a scos fotbalul românesc din mocirla în care se adâncise: „Totul i se datorează în mare măsură atacatului Răzvan Burleanu, care s-a bătut ca un nebun cu regula U21. Aia e este cel mai bun lucru care i s-a făcut fotbalului românesc în ultimii 10-20 de ani. Eu îți spun sincer că o forțam în continuare și cu al doilea! Nu obligatoriu, dar găseam ceva de compromis”.

Doar pentru această reușită, Răzvan Burleanu își merită funcția, mai crede Horia Ivanovici: „Regula aceasta cu jucătorul impus… nu mai trebuie să facă nimic Burleanu la federație! Doar pentru că s-a luptat, a suportat înjurături, bălăcăreli, război cu greii milionari… Doar pentru că n-a renunțat și a făcut atât bine regula asta, poate să facă ce vrea Burleanu.

Poate să se retragă mâine. Eu pot să spun că a fost un conducător uriaș. Nimeni nu a mai făcut asta și tu știi cât de greu a fost, Mihai! Știi ce războaie au fost, l-au amenințat…Și nu e că îl perii. N-am nicio treabă cu Burleanu! Nu mă văd cu el nici o dată pe an! Eu am o părere bună despre Răzvan Burleanu și nu mă interesează.

Fiecare are părerea lui. Eu chiar cred că a făcut cât s-a putut. Enorm de mult bine a făcut fotbalului românesc cu regula asta! Culmea, își dau seama acuma și ăia care-l contestă. Dacă Neluțu Varga îl vinde pe Birligea la anul cu cinci milioane, ce-o să zică?! Ce bună a fost regula asta! Că a trebuit să îl bag. N-ar fi jucat niciodată la Dan Petrescu altfel!”, a concluzionat moderatorul.

