EXCLUSIV! Tatăl Mădălinei Manole, la un pas de moarte din cauza coronavirus: „L-am găsit în comă diabetică. Stau cu grija că mă sună de la spital să îl iau cu coștiugul”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că primul bolnav din familia Mădălinei Manole a fost tocmai fratele regretatei artiste, iar, ulterior, s-a îmbolnăvit și tatăl lor, Ion Manole, care se află în stare critică la spital.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marian Manole a dezvăluit că bărbatul este intubat și sedat, iar medicii se tem pentru viața lui.

Fratele Mădălinei Manole susține că tatăl lui primește atenția medicilor, însă îi este frică să nu fie sunat de la spital cu vești proaste.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marian Manole se teme pentru viața tatălui său: „Dacă mai stăteam în spital, el murea în casă”

Marian Manole a dezvăluit pentru FANATIK că a fost infectat cu noul coronavirus, însă, din fericire, starea lui de sănătate a fost, în general, bună. El a explicat că a fost internat în spital, iar la revenirea acasă a mers la tatăl lui, care este diabetic, are probleme grave de sănătate, mai ales că în urmă cu șase ani a suferit un accident vascular cerebral.

„ Pe 9 august ne-am văzut ultima dată, iar pe 17 august am fost depistat eu pozitiv, dar nu cred că l-a luat de la mine. Cât am fost la spital, s-a deteriorat starea lui de sănătate. Eu când am ieșit din spital, vineri, pe 28 august, el nu era bine. Dacă mai stăteam în spital, el murea în casă. Nimeni nu a avut voie să meargă la el din familie. I s-a făcut rău, l-am găsit în comă diabetică. L-am monitorizat, avea glicemia foarte ridicată, cam 527. Comă diabetică, vă dați seama! Era terminat, nu-l mai ajutau picioarele, trebuia să-l ridic eu tot timpul. Nu avea simptome de COVID și atunci nu mi-am dat seama. S-a întâmplat vineri, iar sâmbătă, a doua zi, am chemat Ambulanța și am fost sfătuit să iau legătura cu doctorii lui, că n-ar avea coornavirus, au spus medicii de pe Ambulanță. Însă medicul lui neurolog m-a sfătuit atunci să-l ducem la Județean.”, a declarat Marian Manole, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ion Manole abia se mai ținea pe picioare în momentul în care a fost luat cu Ambulanța și dus la spital. Tatăl Mădălinei Manole avea glicemia mare, respira greu și nu mai reacționa. Medicii l-au stabilizat, însă au avertizat că șansele de supraviețuire sunt minime, iar dacă în 24 de ore starea lui de sănătate nu se îndreaptă în urma tratamentului pentru coronavirus este posibil ca organismul să-i cedeze.

Acum, Marian Manole stă cu frica să nu fie sunat să-și ia tatăl de la spital în sicriu, speră ca medicația să-și facă efectul și virusul să nu-i afecteze toate organele, după ce plămânii sunt deja afectați în totalitate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„ Miercuri, l-am dus cu salvarea, pentru ca începuse să aibă scaune moi, sa nu mai poată comunica, apoi a ieșit testat pozitiv. Aseară am sunat la spital, iar doctorița de la ATI mi-a spus că este pe secție într-un salon, este intubat, respiră artificial, este sedat ca să poată suporta intubarea, iar dacă nu-si revine în 24 de ore în urma tratamentului mi-au spus că sunt șanse mici de supraviețuire, are o lipsă acută de oxigen, nu poate respira singur, plămânii sunt 100 la 100 afectați. Eu am avut câteva pete pe plămâni, dar au trecut, însă eu sunt și fumător. Eu am avut o pneumonie ușoară, dar el este grav, foarte grav. Stau și cu grija ca mă sună de la spital ca sa îl iau cu coștiugul.”, a declarat Marian Manole, pentru FANATIK.