Explicații din spatele revenirii lui Elvir Koljic: „Nu uită să marcheze, este în gena și ADN”. Noua senzație de la Universitatea Craiova. Exclusiv

Gică Craioveanu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că Elvir Koljic a trecut peste accidentări, iar „dragonul” nu și-a pierdut simțul golului. Internaționalul bosniac visează la titlul de campion al României cu Universitatea Craiova, iar atacantul se anunță a fi una dintre „armele” importante ale lui Eugen Neagoe în play-off.

Gică Craioveanu, explicații pentru revenirea de formă a lui Elvir Koljic: „Nu uită să marcheze, este în gena lui”

Eugen Neagoe , iar „Geană” a reușit același lucru cu Alexandru Cîmpanu, Jovan Markovic și Elvir Koljic. Bosniacul a redevenit „dragon” în 2023 datorită golurilor cu FCSB, CFR Cluj și Farul Constanța.

Indisponibil aproape patru luni la formația din Bănie, Elvir Koljic a trecut peste chinul accidentărilor și promite că redevină unul dintre cei mai importanți atacanți din SuperLiga. Gică Craioveanu a mărturisit în exclusivitate pentru FANATIK că „dragonul” nu poate uita gustul golurilor, chiar și după o lungă perioadă de inactivitate.

„Te aștepți să revină, jucătorii buni nu dispar indiferent de perioada de inactivitate. Marcatorii nu uită să marcheze îți dai seama, este în gena, ADN-ul lor să înscrie goluri. Mă bucur pentru psihicul și mentalul lui pentru că mi se pare că este ok și este important pentru el și grup.

Este un lucru extraordinar să îi ai pe Elvir Koljic într-o formă bună. Îl ai pe Markovic care marchează goluri importante precum reușita senzațională din tur și la Sepsi printr-o fază senzațională făcută de Roguljic”, a spus Gică Craioveanu.

„Grande” are și alt favorit la Universitatea Craiova, dar mărturisește că fotbalistul trebuie să fie mai constant. Ante Roguljic este fotbalistul în care fostul internaționalul român își pune speranțe, iar fotbalistul croat a strălucit când a intrat pe suprafața de joc de pe banca de rezerve.

„Este jucătorul care îmi place enorm pentru că este stângaci, mincinos. Are talent, dar ar trebui lucrat puțin la mentalitate pentru că dispare foarte mult din joc, nu este constant. Îmi plac jucătorii aceștia cu calități pentru că sunt diferiți”, a spus „Grande”.

Elvir Koljic așteaptă pase de gol de la Ante Roguljic: „Sper să revină într-o formă bună, este un jucător extraordinar”

și Ante Roguljic au devenit de nedespărțit în vestiarul Universității Craiova, fiind doi dintre jucătorii din fosta Iugoslavie. Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, „dragonul” a dezvăluit că așteaptă pase de gol de la mijlocașul dorit de Ajax în trecut.

„De la Roguljic vreau să primesc mai multe pase de gol, sper să revină într-o formă bună pentru că este un jucător extraordinar și ajută echipă. Am avut câteva accidentări grave, însă am avut încredere în mine, așa cum a fost și din partea staff-ului și familiei, suporterii. Este bine că am reușit să mă întorc pe teren”, spunea Koljic.

Ante Roguljic a trecut printr-o dramă înaintea derby-ului cu FCSB de pe Arena Națională din sezonul regulat, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Soția acestuia a pierdut sarcina, iar Elvir Koljic a dezvăluit cum mijlocașol „alb-albaștrilor a primit vestea.

„Am vorbit cu el, asta se întâmpla după meciul din deplasare pe care l-am pierdut. S-a întâmplat în autocar, mi-a părut rău când am auzit prima dată, nu am niciun cuvânt. Îi doresc lui și prietenei lui să fie puternici, sunt tineri, să meargă mai departe”, dezvăluia Koljic.