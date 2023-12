Fabrizio Romano confirmă informaţiile FANATIK despre transferul lui Drăguşin la Tottenham: “Şi-au dat acordul!”

Informația prezentată în EXCLUSIVITATE la FANATIK SUPERLIGA chiar de către Cristi Coste la mijlocul lunii decembrie face în continuare valuri în presa sportivă din Europa. Cei de la Tottenham ar trebui să plătească pentru Drăgușin undeva la 30 de milioane de euro pentru a-și securiza transferul, însă negocierile sunt dure.

Fabrizio Romano confirmă informaţiile FANATIK despre transferul lui Drăguşin

”Avem o informație importantă, referitor la jucători de echipă națională. Să încercăm să clarificăm. Radu Drăgușin e foarte aproape de un transfer în Premier League, transfer de 30 de milioane la Tottenham. Au foarte mare nevoie cei de la Spurs de un fundaș central, negocierile sunt intense. Radu Drăgușin la Tottenham, 30 de milioane de euro, încercăm să luăm legătura cu Florin Manea, să vedem despre ce e vorba”, la FANATIK SUPERLIGA.

În acel moment, impresarul jucătorului, Florin Manea, vorbea despre o eventuală prelungire a contractului cu Genoa, și despre o clauză de reziliere de 30 de milioane de euro. Între timp fundașul a refuzat să-și prelungească contractul, astfel că suma de transfer e discutabilă pentru fotbalistul cotat la peste 20 de milioane de euro.

. Am spus niște cluburi cu care am avut contacte. Se face în iarnă sau la vară. Au apărut niște informații în care se spune că care contract până în 2027. Mai are doi ani și jumătate. Genoa ne-a făcut o propunere de prelungire pentru un an, dar pe care încă n-am acceptat-o. Așteptăm să vedem ce se întâmplă iarna asta și dacă nu vom semna și prelungirea”, declara Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

Acum, informațiile prezentate în EXCLUSIVITATE de jurnalistul Cristi Coste în direct la FANATIK SUPERLIGA au fost analizate și confirmate inclusiv de jurnalistul Fabrizio Romano, faimos pentru informațiile sale prezentate în exclusivitate, pe surse. Radu Drăgușin tocmai a marcat un gol în poarta celor de la Inter, în Genoa – Inter 1-1, astfel că transferul pare iminent, crede Romano.

Interesant, Romano susține că viitorul lui Drăgușin depinde foarte mult și dacă cei de la Tottenham vor reuși să-l transfere pe fundașul central Jean Cirai Todibo de la Nice, cotat la 35 de milioane de euro. ”Tottenham a început discuțiile cu Genoa pentru Radu Drăușin. O ofertă ar putea fi făcută în curând. Postegoclu și-a dat acordul pentru Drăgușin, dorind un fundaș central săptămâna viitoare”, a transmis Fabrizio Romano.

Prestația sa din partida cu Inter a fost apreciată de toată lumea, de la fani la jurnaliști la antrenorul celor de la Genoa, Alberto Gilardino. ”Drăgușin a făcut un meci mare. Are doi metri, fizic stă excelent și trebuie să intre întotdeauna cu forță în careu. Îl masacrez la antrenamente”, a declarat Alberto Gilardino.

Radu Drăgușin a bifat 21 de partide în acest sezon la Genoa, reușind două goluri și o pasă de gol. Tottenham ocupă locul 5 în premier League și are o problemă reală cu fundașii centrali de valoare pe care să se bazeze. Tocmai de aceea, cei de la Spurs caută de urgență un fotbalist de valoare pe care să-l integreze rapid în centrul apărării.

Ipoteticul transfer în Premier League ar putea fi problematic, însă, pentru Radu Drăgușin, așa cum susțin unii experți. Asta, pentru că există riscul ca fundașul român să nu fie cumpărat pentru a fi folosit titular și ar risca, astfel, să piardă locul de titular la echipa națională a României chiar înainte de Euro 2024.