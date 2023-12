Radu Drăgușin, transfer bombă la Tottenham?! Manea: „30 milioane de euro!”. Exclusiv

FANATIK SUPERLIGA a oferit în exclusivitate această informație. Așadar, Radu Drăgușin are șanse foarte mari ca din iarnă să ajungă în Premier League, la clubul unde evolua Harry Kane.

Radu Drăgușin, aproape de un transfer bombă la Tottenham

”Avem o informație importantă, referitor la jucători de echipă națională. Să încercăm să clarificăm. Radu Drăgușin e foarte aproape de un transfer în Premier League, transfer de 30 de milioane la Tottenham.

ADVERTISEMENT

Au foarte mare nevoie cei de la Spurs de un fundaș central, negocierile sunt intense. Radu Drăgușin la Tottenham, 30 de milioane de euro, încercăm să luăm legătura cu Florin Manea, să vedem despre ce e vorba”, a dezvăluit Cristi Coste. Agentul Florin Manea dezvăluia în luna noiembrie, tot la FANATIK SUPERLIGA, că fundașul lui Genoa e dorit de multe echipe de top din Premier League, iar Tottenham era una dintre ele.

“Ne-am întâlnit la Londra, acum suntem la Genoa cu cei de la Spurs”

Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a confirmat informația în direct la FANATIK SUPERLIGA. ”M-am întâlnit cu ei la Londra, acum câteva zile. Se află și ei la meci unde sunt și eu astăzi, vom vedea Genoa – Juve. Să vedem, sunt semne bune. Cei de acolo ar vrea să-l transfere. Nu a mai semnat prelungirea cu Genoa. Nu cred că e cazul de prelungire.



ADVERTISEMENT

În jurul a 30 de milioane, 32, acolo suntem. , el reprezintă fotbalul românesc. Sper ca și alți jucători, să fim din noi în radarele echipelor mari. Sunt foarte multe cluburi la meci, nu e o discuție definitivă. Nu știm dacă Genoa vor fi de acord să-l lase de acum, dar suntem aici să discutăm. Nu cred că cineva va da 30 de milioane să mai joace la Genoa jumătate de an, a explicat agentul.

Ce salariu va avea Radu Drăgușin la Tottenham

Cum este de așteptat, Radu Drăgușin va face un salt impresionant când vine vorba de salariul său, în condițiile în care la Genoa fundașul ar avea 600.000 de euro pe an, cu o perspectivă de a câștiga 1.2 milioane de euro dacă și-ar fi prelungit contractul.

ADVERTISEMENT

”Noi suntem liniștiți, el se concentrează pe meciul cu Juventus, meci de orgoliu. E o situație bună, e curtat, se gândește și la echipa națională, ne gândim la cariera lui. Ieri am primit un telefon și mă întreba cineva dacă merge acolo și nu joacă. E un moment bun, sper să fie moment zero, în care să începem să creștem din nou, să avem jucători la echipele puternice, asta depinde mult și de evoluția lor la campionatul european.

Pentru noi e importantă dorința lui Radu să ajungă în Premier League. Are un impresar foarte bun, o să-i facă un salariu foarte bun. Nu pot să dau sume, dar fi mult peste ce câștigă la Genoa. De 5-6 ori”, a explicat Manea. Așadar, Radu Drăgușin ar putea câștiga circa 3 milioane de euro pe an la Tottenham.

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin a anunțat că vrea în Premier League

, acolo unde crede că s-ar acomoda imediat. ”Într-un loc în care voi evolua cel mai bine și mă voi dezvolta cel mai bine. Voi lua decizia când va fi momentul, doar că acum avem lucruri mai importante de făcut decât lucrul acesta. Pentru mine, cota de piață nu este ceva să mă motiveze. Asta este treaba specialiștilor, pe mine nu mă influențează.

Acesta (n.r. Premier League) este campionatul care îmi place, care este pe placul meu. Este un campionat pe care îl urmăresc și sper ca într-un viitor să joc acolo. Eu sunt la Genoa. Echipa mea preferată e cea națională. Sunt multe zvonuri (n.r. despre anumite oferte), dar nu e nimic scris. Model sau idol nu am avut niciodată. Am văzut că sunt asemănat cu Van Dijk, dar eu nu am idol”, declara Radu Drăgușin.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Radu Drăgușin, aproape de transfer la Tottenham