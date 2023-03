Fabulos! Dragoș Grigore a marcat golul începutului de an în SuperLiga, cu o foarfecă magistrală a la Ronaldo. Video

Fundașul giuleștenilor nu mai jucase un meci oficial pentru Rapid de la finalul lunii decembrie și a fost introdus în a doua repriză de Adrian Mutu, iar tot el a reușit să îi aducă echipei sale victoria la ultima fază a meciului, după ce moldovenii reușiseră să egaleze în minutul 90.

Dragoș Grigore a marcat golul începutului de an în SuperLiga, în duelul dintre , scor 2-1, el fiind autorul golului victoriei, marcat exact la ultima fază a meciului, când duelul dintre cele două se îndrepta spre o remiză, moldovenii egalând în minutul 90 prin Sekou Camara.

Dragoș Grigore fusese introdus în teren de 82, în locul lui Valentin Costache, tehnicianul gândind astfel o mutare defensivă, însă finalul confruntării a fost de-a dreptul nebun.

Ultimul meci oficial jucat de Dragoș Grigore a fost într-un duel din campionat cu UTA, scor 1-1, din data de 18 decembrie, când s-a și accidentat, fiind pe teren 85 de minute. „Asta vine din fotbal-tenis! Sunt convins că joacă fotbal-tenis. E extraordinară execuția!”, a spus Mihai Stoica, la TV .

„Sunt mulțumit! Când văd o foarfecă și un gol la ultima fază a meciului, eu mă declar mulțumit”, a fost reacția lui Daniel Pancu, fostul antrenor al Rapidului, la TV .

„A fost și agonie, dar și extaz!”

Dragoș Grigore a vorbit la finalul meciului, fiind foarte bucuros pentru reușita sa, dar mai ales că Rapid a reușit să mai strângă alte trei puncte în lupta pentru titlu. Fundașul le-a mulțumit și fanilor pentru că sunt mereu alături de echipă:

„A fost agonie, extaz, au fost de toate. E important că am avut putere și că am crezut până la final și că am reușit să marcăm golul victoriei. Rapidul speră, va juca fiecare meci cu gândul de a câștiga.

Rapid și-a îndeplinit obiectivul de a intra în play-off, mai sunt două meciuri din campionat și după vom trage linie. Vom vedea unde ne vom situa. Nu mai e niciun secret că suntem peste tot acasă”.

„Le mulțumim fanilor care sunt alături de noi mereu, care vin lângă echipă indiferent de vreme sau de condiții. E important să rămânem uniți pentru a spera la mai multe!”, a mai spus Dragoș Grigore la finalul meciului.

