FC Botoșani – Rapid 0-0, în etapa 28 din SuperLiga. Giuleștenii, cu gândul la locul 3. Video

Rapid are nevoie de victorie la Botoșani pentru a mai putea spera la titlu. FOTO:/SPORT PICTURES

Meciul FC Botoșani – Rapid are loc miercuri, 1 martie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei 28 din SuperLiga. Moldovenii au pierdut orice șansă de a prinde un loc de play-off și stau deocamdată destul de liniștiți la mijlocul clasamentului. Rapid vrea să prindă un loc de cupe europene și pentru aceasta, pentru că în Cupa României nu a reușit să se califice din faza grupelor, trebuie să prindă cel puțin locul 3.

Unde se joacă meciul FC Botoșani- Rapid, în etapa 28 din SuperLiga

Confruntarea FC Botoșani – Rapid se desfășoară miercuri, 1 martie, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din localitatea moldoveană. Sunt condiții destul de dificile, în special pentru echipa vizitatoare, considerată a fi mai tehnică, ca urmare a faptului că a nins și suprafața de joc a devenit dificilă.

Ca de obicei, bucureștenii vor fi susținuți de un grup de suporteri veniți din Capitală, echipa lui fiind printre puținele care oriunde ar juca ar avea fani în tribune veniți de la București. Partida atrage și interesul publicului local, estimările ducând undeva în jurul cifrei de 4.000 de spectatori.

Cine transmite la TV partida FC Botoșani – Rapid

Partida se joacă miercuri, 1 martie, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din localitate, în etapa 28 din SuperLiga. Ea va putea fi urmărit în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Îl mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Botoșani, vremea s-a mai îmbunătățit după ce a nins în ultimele zile, miercuri, 1 martie, fiind o zi în care soarele va sta destul de mult pe cer, semn că nu mai există pericolul altei zăpezi sau al unei ploi. Temperatura maximă de la ora prânzulu va fi însă doar de 4 grade, ceea ce înseamnă la ora 20:30 ar putea scădea chiar până la 0 grade, situație care ar complica și mai mult echilibrul jucătorilor pe terenul înghețat.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea FC Botoșani – Rapid

Antrenorul Flavius Stoican ar dori ca echipa lui să obțină măcar un punct, pentru că momentan a fost egalată de Chindia și de U Cluj. Va lipsi Sadiku, suspendat, iar mijlocașul Florescu nu a fost oprit în lot. Stoican consideră că încă nu are ritmul necesar pentru un meci după ce la Universitatea Craiova mai mult a stat în tribune sau pe bancă.

Rapid are doi jucători accidentați, fundașul central Dragoș Grigore, care de săptămâni bune este înlocuit cu succes de Paul Iacob, și închizătorul Andrei Ciobanu, accidentat la partida precedentă, 2-0 acasă cu Chindia. Nici acum nu apare pe foaie fantezistul Ongenda, în schimb Papeau este în lot, dar cel mai probabil va intra tot pe parcursul reprizei secunde.

Cote la pariuri la jocul FC Botoșani – Rapid

Meciul nu este ușor pentru echipa giuleșteană, pe care casele de pariuri o văd favorită, la cota de 2,30. FC Botoșani are o cotă de 3,60 pentru a tulbura rău apele în tabăra bucureșteană. Șansă dublă „X2” are cota de 1,40, iar șansă dublă „1X” ajunge la cota de 1,70. Gol marcat de Rapid are cotă 1,35 și gol înscris de gazde cotă 1,65.

Avem doar două partide disputate la nivelul primei divizii pe stadionul din Botoșani. Una este din anul 2014, înainte de retrogradarea giuleștenilor, și s-a încheiat cu un succes clar al gazdelor, la scor de forfait. Ultima partidă a avut loc în 2021 și a însemnat succesul Rapidului cu 2-0, goluri ale unor jucători care acum nu mai fac parte din lot, Alami și Marzouk.