„Familia Kovacs e anti-FCSB? E Cosa Nostra?” Porumboiu dezvăluie discuția cu Becali

Un penalti și două eliminări. Acesta este bilanțul FCSB-ului la finalul deplasării de la UTA. Trupa lui Becali consideră că arbitrajul este de vină pentru prima înfrângere din acest sezon.

Porumboiu, ironic cu Gigi Becali

“Nu mă suprinde nimic din declarațiile prea puținului mediatizat personaj. Dacă ar fi să vă răspund, mi-ar trebui vreo 200 de măgari să pot să urc pe nu știu ce munte, nu pe Athos, dar tot nu aș reuși. Dacă ar fi să răspund așa, cu plăcere și cu simpatie, când aveam echipă la Vaslui și ne tocau arbitrii, zicea el așa infatuat, ma rog, cred că nu e suficient de infatuat, ca să glumesc mai departe.

Îmi spunea să îmi fac echipă și să nu mă mai iau de arbitrii. Îmi dădea sfaturi și îmi zicea să îmi fac echipă. Că dacă mi-au furat ei un gol să dau eu trei dacă am echipă, să nu stau să fac scandal. Așa că domnul prea puțin mediatizat, fă-ți echipă, nu ai spus că nu ai cu cine juca?

Dar la el era o ironie, dar nu ironia prin definiție, care este vârful ințelepciunii, ci ironia aceea care duce în alte zone. Îi răspund și eu la fel. Fă-ți echipă și nu o să mai ai probleme. Erau buni arbitrii pentru unii la acea vreme, erau foarte buni”, a declarat Adrian Porumboiu.

Porumboiu și Dragomir nu exclud jocuri de culise

“Îi vedeți pe frații Kovacs, așa, Cosa Nostra?”, a fost întrebarea moderatorului Horia Ivanovici, urmată de răspunsul lui Porumboiu: “Haideți să fim serioși. Pe Kovacs pot să mi-l amintesc ca din visele cele mai urâte, la meciul Astra cu Vaslui la 1-0 pentru noi, au dat ăia și cu pietre în noi.

El venea de la o sindrofie cu cei care erau la putere la vremea aceea, și-a făcut tema. Atunci era problemă, nu asta. Asta nu șitu, dar nu a fost dacă vedeți meciul de acum 10 ani. Nu a fost nici măcar o adiere de vânt, nici păpădie. El a început cu Cosa Nostra, ăsta micu nu știu ce e cu e, dar Kovacs a intrat la început, a fost acolo, d-asta a și urcat repede, l-au promovat“.

Declarațiile lui Porumboiu au fost susținute de către Dumitru Dragomir. Fostul președinte al Ligii nu îi vede cu ochi buni pe frații Kovacs, ambii implicați direct în arbitrajul românesc. Istvan este unul din cei mai bine cotați arbitrii ai țării, în timp ce fratele său, .

“I-aș spulbera pe toți care au fost în cabina var. Pentru că a strigat la el că e penalti, au pus presiune pe Găman, l-au indus în eroare. Eu cred că e posibil orice, am dreptul să cred orice. După ce am văzut aseară am dreptul să cred orice. Ambii frați sunt o echipă de distrugere dacă vor. Te fac din om neom dacă vor.

Te lucrează la indirect de te omoară. Și dacă nu sunt implicați direct, pot să facă atâta rău de nu poate să-l ducă Gigi. Îl cred pe Gigi, ei sunt băieți deștepți te curăță te pun la zid”, a declarat Dumitru Dragomir printr-o intervenție telefonică din cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

