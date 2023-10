Adrian Ilie, miracole pe Muntele Athos, cu Gică Hagi și Gică Popescu A plâns când i s-a arătat... Iisus Hristos!

este o fire liniștită și foarte credincioasă în „civilie”, departe de „furia” letală, fotbalistic vorbind, a… „cobrei” care a fost pe teren. Orice discuție cu el despre cele sfinte, și mai ales cele referitoare la „deplasările” pe , unde a fost, în vară, cu și , este mai… amețitoare decât driblingurile sale din iarbă!

Discuția cu despre călătoriile pe a demarat abrupt, cu o rugăminte a sa înaintea oricărei întrebări….

Am crezut că n-am auzit bine… „Și nu atingi… ce?”. Mi-a răspuns cu o privire verde-aurie senină și liniștită: „Solul. Da, simt că plutesc, stau undeva în aer”. Nu glumea… Vorbea calm, socotit, sigur pe ce afirma.

A fost prima dată în ținutul sfânt de la în urmă cu 4 ani, în 2019. La întrebarea firească „De ce?”, răspunsul a fost năucitor…

De-a lungul carierei mele, dar nu numai, și în viață, de copil, am văzut lucrurile diferit și a trebuit să cer ajutor, să vorbesc cu cineva care să mă poată lumina.

Am vorbit cu un bun prieten, Marius, care a zis «Da, Foarte bine, mergem la Athos și o să vorbești cu un părinte de acolo». El mergea de vreo șapte, opt ani la Muntele Sfânt. Așa am ajuns la Athos.

Am stat patru zile, n-a mâncat decât o pară și am băut apă. N-am avut nevoie de altceva. Duhul sfânt de acolo îl simți, trece prin tine și te umple de energie. Cu atâta energie m-a încărcat încât le-am spus la toți că dacă mă arunc de pe munte n-o să pățesc nimic