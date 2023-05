Fanii au împânzit orașul cu mesaje înainte de meciul crucial pentru clasamentul din SuperLiga. Foto exclusiv

FC Argeș și UTA Arad se vor înfrunta într-un meci crucial pentru lupta evitării de la retrogradarea directă. Partida de pe Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești va avea loc luni, 8 mai, de la ora 18:30. Fanii piteșteni au cerut mobilizare generală înaintea confruntării cu arădenii.

Mobilizare generală la meciul crucial FC Argeș – UTA Arad

FC Argeș pune presiune pe UTA Arad înaintea confruntării directe din etapa cu numărul 7 a play-out-ului SuperLigii. Echipa antrenată de Bogdan Vintilă a câștigat două din ultimele trei partide cu Chindia Târgoviște (1-0) și CS Mioveni (2-0) și s-a apropiat la un singur punct de UTA Arad.

Cu o victorie, argeșenii vor urca două locuri în clasament până pe 7, în timp ce UTA Arad va coborî pe 9, iar Chindia Târgoviște pe 8. Situația este similară și în cazul în care echipa lui Mircea Rednic își adjudecă victoria. UTA Arad va acumula 24 de puncte și va urca o poziție până pe locul 7, peste Chindia Târgoviște.

Tensiunea din jurul partidei i-a mobilizat pe fanii lui FC Argeș care au împânzit bannere uriașe prin orașul Pitești. „Cu UTA victorie”, „Luni toți pentru FC Argeș!”, „08.05 – 18.30. Cu toți la meci”, au fost trei dintre mesajele afișate de suporteri pe bannerele uriașe și pe care le-au expus pe podurile de circulație din oraș.

Mircea Rednic, replică pentru FC Argeș înainte de meciul direct: „Zici că desenăm pe teren”

Înaintea duelului direct, Daniel Stanciu, directorul executiv al lui FC Argeș, a anunțat că înaintea meciului care închide etapa cu numărul 7 din play-out. Mircea Rednic, antrenorul arădenilor, a venit cu replica la conferința de presă.

„Pe noi trebuie să ne ambiționeze acest lucru. Nu vreau să-i dau satisfacție (n.r. – lui Daniel Stanciu). A încercat să creeze o imaginea falsă. Zici că suntem pe primul loc și desenăm pe teren. Că dacă eram acolo, puteai să zici, dar noi suntem la retrogradare. Probabil vrea să ne destabilizeze.

N-am nicio grijă, UTA e un club curat, fair-play, s-au făcut analize, avem un doctor foarte bun. O să vorbesc cu băieții despre asta în vestiar, pe noi asta trebuie să ne ambiționeze”, a declarat Mircea Rednic, la conferința de presă premergătoare duelului.

Mircea Rednic, ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Rareș Pop

în timpul meciului UTA Arad – Hermannstadt, scor 1-0 în etapa cu numărul 6 din play-out, ulterior, tânărul fotbalist arădean fiind diagnosticat cu oboseală cronică. Mircea Rednic a vorbit despre starea „vedetei” de la UTA Arad.

„E OK copilul, analizele i-au ieșit foarte bine. Am vorbit și eu cu el. S-au făcut greșeli având în vedere vârsta pe care o are, trebuia să intre treptat în efort. Poate n-au fost alte soluții, poate el s-a impus în echipă și atunci antrenorii care au fost l-au folosit.

N-am prea întâlnit situații ca a lui în care să refuze să neglijeze școala, nu vedeți că la noi sunt antrenori care n-au Bacalaureatul? Sfatul meu pentru el e ca măcar în cele două zile de dinaintea meciului să se concentreze pe antrenamentele cu echipa, care sunt destul de intense, pe «păpică» și odihnă. Dar vă dați seama, e un copil, ascultă mai mult de părinți decât de antrenor”, a spus Mircea Rednic.