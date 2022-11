Farul lui Hagi, lider și la amenzi. FCSB, CFR Cluj și Rapid, sancționate de Comisia de Disciplină a FRF

Comisia de Disciplină a FRF s-a întrunit miercuri, 2 noiembrie, și a decis să amendeze mai multe cluburi din SuperLiga, ca urmare a neregulilor din timpul meciurilor. Farul Constanța a primit cea mai mare pedeapsă .

Farul lui Hagi, amendă în valoare de 11.250 de lei în urma duelului cu Rapid

Rapid – Farul a fost derby-ul startului de retur în SuperLiga, scor 1-1. Constănțenii au primit o amendă de 11.250 de lei în urma incidentelor din meciul cu Rapid, în etapa a 15-a.

Nici giuleștenii nu au scăpat de sancțiuni și au primit o amendă în valoare de 7.500 de lei în urma duelului cu liderul Farul. ”FC Rapid 1923 vs. FCV Farul Constanţa – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul FCV Farul Constanţa cu penalitate sportivă de 11.250 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.b, raportat la 83. 2.c, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancţionează clubul FCV Farul Constanţa cu penalitate sportiva de 7.500 lei.

În temeiul art. 45.1 din RD, clubul FCV Farul Constanţa va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 11.250 lei”, se arată pe site-ul .

Derby-ul ”U” Cluj – CFR, amenzi totale în valoare de 20.000 de lei

În cea mai mare măsură, formația antrenată de Gică Hagi a fost amendată din cauza unui banner xenofob, afișat în tribunele arenei din Giulești.

nu s-a încheiat fără penalități. Cluburile pregătite de Eugen Neagoe, respectiv Dan Petrescu au fost amendate cu câte 10.000 de lei fiecare în urma duelului din prima etapă a returului din SuperLiga.

”AS FC Universitatea Cluj vs. FC CFR 1907 Cluj – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei”, se mai arată pe site-ul LPF.

Romario Pires, fotbalistul „șepcilor roșii”, eliminat în minutul 58 al partidei cu FCSB, a fost suspendat două meciuri și va trebui să achite o amendă în valoare de 3.000 de lei.

FCSB, UTA Arad și Universitatea Craiova, amendate după meciurile din etapele 14 și 15

FCSB a fost amendată cu 7.500 de lei după incidentele de la meciul cu UTA Arad, de pe Arena Națională în etapa 14 din SuperLiga. Arădenii au fost, de asemenea, sancționați însă nu în partida împotriva roș-albaștrilor, ci contra „Științei” în etapa 15.

Clubul pregătit de Mirel Rădoi a primit o amendă de 5.000 de lei, în timp ce arădenii au fost sancționați cu 3.500 de lei. De asemenea, fosta echipă a lui Ilie Poenaru, actualmente pregătită de Laszlo Balint, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, are și doi jucători suspendați în urma duelurilor din meciul cu Argeș din etapa a 16-a.

Raul Șteau a fost suspendat două jocuri și amendat cu 3.000 de lei, în timp ce Erico Constantino Da Silva a primit o amendă în valoare de 740 de lei și va trebui să stea un meci pe bancă.