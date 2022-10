Victor Angelescu îi răspunde lui Gheorghe Hagi după Rapid – Farul 1-1: „Nu au legat 5 pase tot meciul!”

Rapid a pierdut șansa să se apropie la doar două puncte de liderul din SuperLiga, Farul Constanța, însă se menține pe locul doi în clasament.

Victor Angelescu, supărat după Rapid – Farul 1-1: „Rezultatul e mincinos. Asta e clar”

Rapid putea să câștige în ultimele minute ale partidei din Giulești, însă . Victor Angelescu a vorbit la despre meci și e de părere că Rapid a fost cu o clasă peste „marinari”.

„Două echipe care au jucat fotbal. Eu spun că noi am jucat mult mai bine. A fost un meci frumos și îmi pare rău că nu am câștigat. Din punctul meu de vedere, rezultatul e mincinos. Asta e clar”, a spus finanțatorul Rapidului.

Ba, mai mult, Angelescu consideră că Rapid a fost superioară celor de la Farul Constanța la mai toate capitolele: „Așa mi s-a părut mie. Poate sunt un pic subiectiv, dar cred că la numărul de ocazii, la posesie, la tot… cred că am jucat mult mai bine”.

Victor Angelescu, replică dură pentru Gheorghe Hagi: „Nu știu dacă au avut trei ocazii, ca să aibă 3-0 la pauză”

Gheorghe Hagi a declarat după remiza din Giulești că echipa sa putea conduce la scor după numai 45 de minute. Victor Angelescu însă l-a „înțepat” pe antrenorul constănțenilor: „Nu știu dacă au avut trei ocazii, ca să aibă 3-0 la pauză. Ei au avut o ocazie, însă a fost din ofsaid, iar ce mai spun de faptul că noi, în minutul unu, am avut bară, ocazie minutul doi, ocazie minutul 14…”.

În plus, Angelescu a explicat că Rapid e singura echipă cu care Farul nu a putut să își etaleze filosofia de joc la care Hagi ține atât de mult: „În primele 20 de minute Farul nu a ieșit din propria jumătate și nu cred că ați văzut vreodată Farul să nu poată să joace”.

Obișnuită să atace și să conducă jocul indiferent de adversar, liderul din SuperLiga a arătat cu totul altfel în opinia lui Angelescu: „Farul nu a legat cinci pase tot meciul, juca numai pe contraatac”, a mai spus oficialul „giuleștenilor” pentru sursa citată.

Declarația lui Hagi care l-a iritat pe Victor Angelescu

Gheorghe Hagi a declarat la conferința de presă că : „Nu sunt supărat pe Mutu. L-am felicitat. În prima parte putea fi 3-0 pentru noi, am avut ocazii foarte clare. Apoi, recunosc. De aia i-am şi felicitat”.

Antrenorul lui Farul a admis însă că Rapid a dominat meciul în partea a doua: „Felicitări Rapidului. A făcut un meci foarte bun în repriza a doua, ne-au dominat. În prima parte a fost echilibrat, am avut şi noi ocaziile noastre. Au avut spaţii, au pasat şi de acolo a venit şi dominarea lor.

Arbitrii puteau să fie mai atenţi. Dar Rapid a jucat bine şi noi n-am făcut aceeaşi presiune pe care trebuia să o facem. Am fost statici, nu am avut dinamică. Am cedat teren şi adversarii vin şi creează ocazii”.