Eugen Neagoe, acuzații dure după eșecul din derby-ul U Cluj – CFR Cluj 1-2: ”Ne întoarcem în anii ’80. Mințim poporul”

Acuzații grave ale lui Eugen Neagoe după meciul U Cluj – CFR Cluj 1-2

La finalul întâlnirii U Cluj – CFR Cluj 1-2, Eugen Neagoe a făcut o serie de acuzații la adresa arbitrajului și consideră că formația sa , iar un jucător advers trebuia eliminat pentru fault violent.

”CFR are o echipă foarte bună, un antrenor foarte bun, dar dacă este o fază… Ne întoarcem în anii ’80 și mințim poporul că la golul 2 al CFR-ului a fost penalty și nu trebuie dat roșu la Yeboah. Avem VAR și nu intervine la golul 2…

CFR putea să ne bată cu 5-0 și are echipă să o facă, să câștige campionatul, dar nu se poate ce s-a întâmplat în seara asta. Putea să-l distrugă pe Fulop, putea să iasă dublă fractură de tibie și peroneu. Chiar așa fraieri suntem cu toții?”, a declarat Neagoe.

Neagoe, anunț despre ce transferuri va face U Cluj în iarnă

Sunt supărat pentru că nu-mi place să pierd, dar asta nu are nicio treabă cu realitatea. Dar nu mă bate de maniera asta. Nu face treaba asta. Avem arbitri de top, tot respectul, dar de ce se întâmplă numai împotriva noastră? Oamenii care sunt puși să-și facă dreptatea, să o facă.

CFR nu ne-a pus mari probleme. Au avut două faze fixe, știam de ele. Au stat numai pe jos, așteptau să fluiere arbitrul. Meciul trebuia să se termine 1-1, și cu roșu la Yeboah când mai erau 20 de miunute nu se știe ce se întâmpla.

Avem probleme mari de lot și nu am încercat niciodată să găsesc alibiuri. Din ce știu eu, Miron a semnat, mâine va face vizita medicală. La Ianis Stoica și Haruț trebuie să vorbim cu Gigi Becali. Dacă el a spus că vin la noi, îi mulțumim. Îi așteptăm că sunt jucători valoroși”, a spus tehnicianul ”șepcilor roșii”.

Jucătorii Universității Cluj, furioși din cauza arbitrajului

Mijlocașul Lorand Fulop s-a dezlănțuit la adresa arbitrajului, după ce Yeboah nu a fost eliminat pentru intrarea violentă asupra sa: ”Am pierdut un joc pe care nu meritam să-l pierdem. Am dominat jocul, dar am pierdut din două penalty-uri. Am avut o atitudine bună, dar nu am reușit să marcăm.

În minutul 70 era să-mi rupă piciorul, nu avem VAR? Și dacă spui ceva te ia cu ‘mă’. Să se uite la VAR, dacă e de roșu să dea. Ce să-i mai spun dacă mă ia cu ‘ce vrei mă?’ Nu se poate așa ceva? Am piciorul însângerat, a văzut, ce să mai zic, nu mai contează. Atmosfera a fost extraordinară, păcat că nu am scos măcar un punct. Puteam să scoatem mai mult de la meciul ăsta”.

Și atacantul Adrian Bălan s-a arătat dezamăgit că VAR-ul nu a intervenit: ”Poate VAR-ul merge câteodată și altă dată nu merge. De ce mai avem VAR dacă nu se intervine când trebuie? Eu ating mingea, Kollinger nu o face, dar a început să urle de durere. Nu l-am atins. A fost un meci echilibrat, nu s-a văzut o mare diferență între noi și CFR”.