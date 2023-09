Farul – Sepsi Sf. Gheorghe, ora 21:00 în etapa 11 din SuperLiga. Duel important pentru play-off

are loc sâmbătă, 30 septembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 11-a din SuperLiga. Marinarii sunt de mai multă vreme în derivă totală, mai ales după ce au ratat calificarea în grupele Conference League și se îndepărtează tot mai mult de zona play-off. Anumite probleme medicale plus o posibilă oboseală acumulată de jucătorii care au fost folosiți și în campionat și în preliminariile Conference League au dus la o evidentă scădere a randamentului covăsnenilor.

Unde se joacă meciul Farul – Sepsi Sf. Gheorghe

Întâlnirea se dispută sâmbătă, 30 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu, din apropierea Constanței, în etapa a 11-a din SuperLiga. Vor fi față în față cele două echipe care au reușit să ajungă în play-off-ul Conference League, dar fără a obține calificarea în grupele celei de-a treia competiții europene intercluburi.

Sepsi nu este un ume de magnet pentru interesul publicului dobrogean însă avantajul gazdelor este capacitatea redusă a tribunelor de la Ovidiu, în cel mai bun caz 4,500 de spectatori, astfel încât chiar dacă nu vor veni mulți oameni stadionul tot va da impresia că este destul de plin.

Cine transmite la TV partida Farul – Sepsi Sf. Gheorghe

Partida Farul – Sepsi Sf. Gheorghe se joacă sâmbătă, 30 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu, în etapa a 11-a din SuperLiga și va fi televizată pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Sâmbătă, 30 septembrie, pe litoral va fi o vreme frumoasă, de vară târzie, deși suntem în ultima zi a lunii septembrie, prima din toamna calendaristică. Cerul va fi senin, foarte slabe amenințări de ploaie, iar maxima zilei va urca doar până la 26 de grade. La ora partidei vor fi în jur de 20-21 grade.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Farul – Sepsi Sf. Gheorghe

Gheorghe Hagi a fost extrem de nemulțumit de evoluția echipei sale în meciul de Cupă pierdut la Voluntari cu 2-0. Este de așteptat ca în jocul cu Sepsi să efecuteze câteva modificări în formula de start, fiind posibil ca armeanul Grygorian să apară de la bun început. În atac baza este în cuplul foarte tânăr Louis Munteanu – Adrian Mazilu.

Liviu Ciobotariu are foarte multe probleme de lot, lista accidentațilolr devenind tot mai mare. Fiul său, Dennis, Oteliță, Păun sunt cu toții out fără nici o șansă de recuperare, Debeljuh și Rodriguez sunt evaluați cam 50-50 șanse iar Rența este suspendat. Sepsi vine după bîtaia severă din jocul precedent, acasă cu FCSB.

Cote la pariuri la jocul Farul – Sepsi Sf. Gheorghe

Farul este la ani lumină ca evoluție față de sezonul trecut, în sensul cel mai negativ posibil iar Sepsi parcă a obosit după ce a mers foarte bine în primele opt etape și a ajuns în play-off-ul Conference League. În plus Liviu Ciobotariu are o listă întreagă de indisponibilități. Din acest motiv casele de pariuri cred că dobrogenii pot regăsi gustul victoriei și acordă Farului cota de 2,10 la victorie față de 3,70 cât au primit covăsnenii. Șansă dublă 1X are cotă de 1,30 iar șansă dublă X2 ajunge la 1,75. Gol marcat Farul are cotă 1,25 iar oaspeții au cotă de 1,70.

Sunt patru meciuri directe între cele două echipe la malul mării. Abia în ultima partidă, în play-out-ul sezonului trecut, Sepsi a spart gheața pe litoral grație golului marcat de Ion Gheorghe. Până atunci, exceptând o partidă din grupele primei ediții a Cupei României, în care Sepsi s-a impus cu 1-0 celelalte trei meciuri au revenit echipei lui Hagi de fiecare dată.