Fata Andreei Berecleanu a fost părăsită pentru o altă femeie. Cu cine s-a combinat Ștefan Manolache

Fostul reporter de la Acces Direct pare că a trecut rapid peste separarea de frumoasa brunetă în vârstă de 19 ani, asta pentru că deja s-a afișat alături de altă femeie.

Fostul partener de viață al artistei Andreea Antonescu a bifat o nouă relație sentimentală după despărțirea de Eva Zaharescu, fata prezentatoarei Andreea Berecleanu.

Ștefan Manolache și Eva Zaharescu s-au despărțit. Cu cine este acum tânărul

Mai exact, Ștefan Manolache apare în compania unei foste concurente de la Puterea Dragostei, semn că nu duce deloc lipsă de pretendente.

Este vorba de nimeni alta decât Andreea (22 de ani), fosta iubită a lui Cristian Marinescu. Cei doi s-au despărțit în clipa în care blondina a părăsit casa emisiunii din Turcia.

Potrivit , Andreea de la Puterea Dragostei și Ștefan Manolache nu se ascund și chiar s-au afișat în mediul virtual, unde au postat mai multe imagini.

Noul cuplu petrece foarte mult timp împreună și călătorește oriunde le face plăcere, semn că povestea de dragoste nu este tocmai la început de drum.

Motivul despărțirii dintre Andreea și Marinescu de la Puterea Dragostei

Andreea de la Puterea Dragostei a rămas cu un gust amar după separarea de Cristian Marinescu. Tânăra a descoperit adevărata față a concurentului de la Kanal D și nu a dorit să meargă mai departe.

„Dragă Marinescu, am tendința să cred în oameni, mi-aș fi dorit un bărbat adevărat lângă mine, care să mă protejeze, dar nu doar în fața camerelor.

Da, am fost naivă, chiar am crezut în tine. Ți-a fost frică de declarațiile mele și că voi spune adevărul. Am fost categorică în privința lui Seba, am spus că s-a ridicat un zid între noi în momentul în care m-a dezamăgit.

Îți aduci aminte când îmi spuneai că ai anumite nevoi și mă chemai la tine? Nu sunt genul acela de fată. Am tot sperat că nu m-am înșelat în privința ta, dar uite că, pas cu pas, mi-ai arătat adevărata ta față. Baftă să iei banii, poate sunt importanți pentru tine.

Eu îmi doresc cu totul altceva, un bărbat adevărat, fără interese ascunse și, ce crezi, poate l-am găsit. Adio!”, a scris Andreea într-o scrisoare pentru Marinescu, scrie .