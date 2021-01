Favoritisme la Australian Open 2021? Unde va fi carantinată Simona Halep

Les 6 joueuses et joueurs qui effectueront leur quarantaine, non pas à Melbourne mais à Adélaïde à partir du 14 janvier et ce pendant 14 jours.

🇷🇴 Simona Halep

🇯🇵 Naomi Osaka

🇺🇸 Serena Williams

🇷🇸 Novak Djokovic

🇪🇸 Rafael Nadal

🇦🇹 Dominic Thiem

— Quentin Moynet (@QuentinMoynet) January 9, 2021