Simona Halep a primit un wild-card la Trophee Clarins, turneu de categorie WTA 125, care are loc în perioada 13-19 mai la Paris. Astfel, dubla campioană de Grand Slam este .

Simona Halep a primit un wild-card! Revine pe teren la turneul care are loc la Paris

Simona Halep (1150 WTA) a scăpat de suspendarea de dopaj și a revenit pe terenul de tenis în luna martie, la Miami Open. Românca a pierdut în primul tur și s-a ales cu o accidentare la umăr care a făcut-o, printre altele, .

Totuși, fostul lider WTA a primit o invitație la turneul Trophee Clarins, competiție de categorie WTA 125, care are loc în perioada 13-19 mai, la Lagardère Paris Racing. “Simona Halep, care încă nu ştie dacă va juca la Roland Garros, a primit un wild card pentru Clarins Trophy”, au scris jurnaliștii de la tennisactu.net, citați de .

Simona Halep a primit wild-card-uri și la turneele de la WTA 125 Oeiras și WTA 1000 Madrid, însă nu a putut să onoreze invitațiile, din cauza unei accidentări la umăr. Fostul lider WTA este pregătit să revină pe teren chiar înainte de Roland Garros.

Ana Bogdan și Jaqueline Cristian, pe lista participantelor la Trophee Clarins

Nu mai puțin de 8 jucătoare din Top 50 WTA sunt așteptate să ia parte la turneul WTA 125 Trophee Clarins: Emma Navarro, Sloane Stephens, Katie Boulter, Leylah Fernandez, Yue Yuan, Katerina Siniakova, Clara Burel şi Diane Parry.

De asemenea, pe lista participantelor sunt anunțate și româncele Ana Bogdan și Jaqueline Cristian, care au adus echipa României de Billie Jean King Cup la turneul final din noiembrie. Rămâne de văzut dacă Simona Halep va primi wild-card pentru Roland Garros.

Turneul de Grand Slam pe care l-a câștigat în 2018 are loc în perioada 20 mai – 9 iunie. Sportiva născută la Constanța are șanse minime de a primi o invitație din partea organizatorilor. “Fiecare are dreptul la părerea lui. Invitațiile se dau de către organizatori. Dacă ea așa consideră, e dreptul ei. Nu înseamnă că asta va influența vreun pic decizia organizatorilor.

„Doar Wimbledon-ul are o politică autonomă, celelalte cooperează”

Sunt turnee care vor dori să îi ofere Simonei wildcard, iar altele nu vor dori sau nu vor putea. De exemplu, la Grand Slam, ele sunt decise mult mai devreme, au niște obligații, niște schimburi de făcut cu Australia, cu SUA, cum e cazul turneului de la Roland Garros.

Doar Wimbledon-ul are o politică autonomă, celelalte cooperează. Fiecare are dreptul la părerea lui. Nu trebuie să o judecăm, putem să o acceptăm”, a declarat Artemon Apostu-Efremov, fostul antrenor al Simonei Halep, potrivit .