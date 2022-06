Xavi și-a creionat lista de achiziții la Barcelona, oficialii catalani știu cum să facă rost de 400 de milioane de euro

FC Barcelona are dificultăți în a-și recăpăta sănătatea financiară serios alterată de managementul catastrofal al lui Bartomeu. Și, în criză de timp, pentru a evita un nou sezon fără rezultate, conducerea clubului a decis să vândă părți din operațiunile de merchandising.

Disensiuni între FC Barcelona și șeful LaLiga, Javier Tebas

Lotul lui FC Barcelona este plin cu jucători care au fost transferați pe sume colosale și nu au produs rezultatele așteptate. Mai mult, bună parte dintre ei au și salarii la un nivel extrem de ridicat.

Sunt pietrele de moară induse de managementul catastrofal din epoca Bartomeu. Și, din nefericire, nu toate pot să dispară. Pentru că sunt jucători care mai au ani buni de contract și nu vor să renunțe la banii din Catalunya pentru o carieră sportivă activă. Preferă statutul de om în lot, fie și în afara grupului selecționat pentru meciuri, pentru a-și încasa salariile.

În aceste condiții, este cvasi-imposibil pentru FC Barcelona să se redreseze. Și îi este greu să respecte criteriile legate de Fair-Play-ul financiar. Implicit, să reconstruiască echipa.

Javier Tebas, președintele LaLiga, a profitat de situație. Și, a avertizat deja, public, că nu poate să devină realitate. Logic, Tebas face totul pentru a câștiga în războiul legat de proiectul Super League.

Dar nu este singurul motiv. Tebas a recunoscut că este un mare fan al lui Real Madrid.

”Dacă spun că nu țin cu Madridul, atunci ar fi ipocrit și aș fi zugrăvit ca un mincinos. Și cu siguranță nu-mi place să fiu numit mincinos.

Imaginează-ți cum aș fi privit dacă aș spune că iubesc toate echipele și apoi s-ar afla că am susținut Madridul de când eram copil…Că am fost la 27 de Clasicos în trecut, că am sărbătorit victoriile Madridului cu prietenii în bar. Prefer să spun adevărul”, declara Tebas, încă din 2015.

Reacția lui Joan Laporta

Evident, reacția președintelui Joan Laporta nu a întârziat.

”Referitor la declarațiile președintelui Ligii care spun că nu putem semna un jucător, aș dori să-i reamintesc că atribuțiile sale sunt de a veghea bunul mers al ligii de fotbal profesionist și cluburilor.

Așa că vă rog să vă abțineți de la a comenta dacă putem sau nu semna un anumit jucător, pentru că asta dăunează în mod clar intereselor lui FC Barcelona”, a spus Laporta.

Nu a fost însă totul. Laporta și-a dat seama că trebuie să acționeze. Și, în Consiliul de Administrație, a pus la punct un plan menit să asigure fondurile atât de necesare pentru transferuri.

Ședință extraordinară a Adunării Generale a FC Barcelona în 16 iunie

Desfășurată în La Jonquera, ședința Consiliului de Admininstrație a luat în discuție pârghiile economice care pot reface sănătatea finaciară a clubului. Și, implicit, proiectul sportiv. Cu atât mai mult cu cât pentru ca măsurile să fie puse în practică este nevoie de aprobarea Adunării Generale înainte de încheierea exercițiului financiar.

Ei bine, au existat și concluzii. Și urmează să fie convocată o ședință extraordinară a AG, în sistem telematic, pentru 16 iunie. Moment în care se va solicita aprobarea pentru mai multe direcții de acțiune.

Una vizează vânzarea a până la 49,9% din Barça Licensing & Merchandinsing (BLM) către Investindustrial și Fanatics. Suma obținută ar varia între 200 și 400 de milioane de euro.

Apoi este acordul cu Goldman Sachs, firma care va plăti lucrările de construire a Espai Barça printr-o linie de credit de până la 1.500 de milioane de euro deja aprobată de Adunare. Ar oferi o primă plată de 900 de milioane de euro în schimbul a unei ”felii” din drepturile audiovizuale.

O altă operațiune este legată de Barça Studios, compania creată de FC Barcelona și dedicată sectorului audiovizual. Clubul a vrut să obțină 350 sau 400 de milioane de euro, dar ar accepta și o sumă între 200 și 250 de milioane. Partenerul investitor ar achiziționa 49% din companie și ar împărți profitul din exploatare cu clubul.

În fine, este vorba despre ”transferul către unul sau mai mulți investitori a până la 25% din viitoarele drepturi de televiziune”. Iar de-aici ar veni 540 de milioane de euro. Mai precis un împrumut de 270 de milioane de euro, cu dobândă zero, sumă care va fi calculată drept capital propriu. Plus 270 de milioane pentru o participare suplimentară în afacerile de televiziune, considerată venit și nu ca datorie suplimentară. Bani care ar urma să fie oferiți de CVC.

Câte dintre aceste ”direcții” se vor concretiza, rămâne de văzut.

Lista lui Xavi

Pe plan sportiv, Xavi și-a făcut deja planurile. Desigur, ele sunt dependente de rezolvarea situației contabile a lui FC Barcelona și a Fair-Play-ului financiar. Chiar și pentru a înregistra contractele celor doi juctori care au venit deja. Mai exact fundașul central Andreas Christensen (26 de ani, Chelsea), și mijlocașului Franck Kessié (25 de ani, AC Milan).

Însă, în cazul celor doi, lucrurile par mai simple. Căci bună parte din bani vin de la jucătorii împrumutați care pleacă, precum Luuk de Jong sau Adama Traore, ori a celor deja transferați.

Dar lista tehnicianului este mai lungă. În defensivă ar mai trebui să vină, așa cum , alți doi jucători ai lui Chelsea. Fundașii laterali César Azpilicueta (32) și Marcos Alonso (31).

Azpilicueta are deja o înțelegere cu Marina Granovskaia. Astfel că poate pleca deși, jucând 30 de meciuri în sezonul recent încheiat, i s-a activat clauza de reânnoire automată a contractului. Iar Marcos Alonso, susțin jurnaliștii spanioli, are și el acceptul Marinei pentru a părăsi Chelsea.

În plus, în vizor este și încă un fundaș central. Pe listă era Jules Koundé (23 de ani, Sevilla), dar acesta se pare că va ajunge la Chelsea. Și-atunci, FC Barcelona va redeschide tratativele pentru Kalidou Koulibaly (30 de ani). Napoli nu l-ar ceda, însă, se pare, fundașul este tentat de transfer. Lucru valabil, se spune, și în cazul lui Stefan De Vrij (30 de ani, Inter), care este și el o opțiune.

La mijloc, totul este legat de Frenkie de Jong. Acesta vrea să rămână la FC Barcelona, și-atunci nu există spațiu de manevră. Dacă pleacă, echipa catalană va demara tratativele finale cu Bernardo Silva (27 de ani, Manchester City).

În fine, în atac, țintele sunt deja cunoscute. Raphinha (25 de ani, Leeds) și Robert Lewandowski sunt țintele clare. Și totul depinde acum de finalizarea vânzării activelor, care ar aduce banii necesari pentru semnarea contractelor. Lucru valabil și-n cazul lui Gavi, căruia FC Barcelona vrea să-i ofere un nou contract, prin care să urce substanțial și clauza de reziliere.