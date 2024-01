FC Hermannstadt – FC Botoșani 1-0, în etapa 23 din SuperLiga. Balaure deschide scorul

Meciul FC Hermannstadt – FC Botoșani are loc duminică, 28 ianuarie, cu începere de la ora 14:00, în cadrul etapei a 23-a din SuperLiga. și au reușit primele două succese la rând în ultima etapă din 2023 și prima din 2024. Acum joacă la Sibiu, contra unei echipe care mai crede în calificarea în play-off.

Unde se joacă meciul FC Hermannstadt – FC Botoșani

Întâlnirea FC Hermannstadt – FC Botoșani se dispută duminică, 28 ianuarie, de la ora 14:00, pe stadionul Municipal din orașul de pe malurile Cibinului, în etapa a 23-a din SuperLiga. Sibienii au mare nevoie de victorie, pentru a-și menține speranțele în calificarea în play-off. Dar partida cu revigorata FC Botoșani nu va fi deloc ușoară.

FC Botoșani are acum antrenor pe Bogdan Apostu și victoria în fața lui CFR Cluj nu a fost una norocoasă, moldovenii având un joc foarte legat, cu trasee precise, văzându-se mâna noului antrenor. Cum pentru ei fiecare partidă are caracter de finală este de așteptat ca FC Botoșani să joace ofensiv inclusiv la Sibiu.

Cine transmite partida FC Hermannstadt – FC Botoșani

Partida – FC Botoșani se joacă duminică, 28 ianuarie, de la ora 14:00, pe stadionul Municipal Sibiu, în etapa a 23-a din SuperLiga și va putea fi urmărită la TV pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE VIDEO.

La Sibiu duminică, 28 ianuarie, va fi o vreme mohorâtă toată ziua, după ce sâmbătă meteorologii au anunțat ninsoare. Duminică nu va ninge, dar terenul va fi îngreunat. Maxima zilei va fi de 4 grade la ora amiezii, adică a meciului. S-ar putea ca și vremea să țină în casă destui spectatori în alte condiții. Arbitru este bucureșteanul Horia Mladinovici.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Hermannstadt – FC Botoșani

Vestea excelenmtă primită de sibieni cu puțin înaintea acestei partide este faptul că UEFA a anunțat ridicarea interdicției de transfer și astfel Opruț, readus împrumut din Belgia, de la Kortrijk, va putea juca. Rămân absenți Dragoș Iancu și Ianis Stoica. Un caz special e mijlocașul japonez Mino Sota, care termină contractul vara aceasta, nu vrea să prelungească și a fost anunțat că nu va mai intra pe teren.

FC Botoșani vine cu un moral foarte mare după cele două victorii consecutive iar antrenorul Bogdan Apostu spune că echipa va juca la victorie, pentru că la situația lor nu au altă alternativă. Din păcate, tocmai cel mai bun om din atac, Sebastian Mailat, este cel care lipsește de la începutul sezonului și nici acum nu este refăcut.

Cote la pariuri la jocul FC Hermannstadt – FC Botoșani

O fi reușit echipa moldoveană două victorii la rând dar pentru casele de pariuri FC Hermannstadt este echipa care are prima șansă la cele trei puncte la cota de 1,85, o cotă foarte bună. FC Botoșani a primit cota 4,40 pentru a împlini ce spun italienii, non ce due senza tre. Șansă dublă X2 are cotă de 1,85, iar un gol al oaspeților ajunge la 1,60.

La capitolul meciuri directe ultimele șase, indiferent unde au avut loc, s-au termiant remzie. La Sibiu gazdele ar trebui să fie foarte atente la acest joc, deoarece CV-ul direct nu zice de bine: o singură victorie, trei egaluri dar și nu mai puțin de trei eșecuri, așadar moldovenii au venit mai mereu cu puncte și au motive de optimism.