. Finanțatorul Botoșaniului a scandat alături de fani și apoi și-a declarat încântarea față de jocul prestat de echipa sa.

Valeriu Iftime, show după Botoșani – CFR Cluj 1-0: „Morți am fost și am înviat”

„Botoșani arată ca o echipă cu cap și coadă. E senzațional să bați CFR Cluj fără să-și facă nicio ocazie de gol. E o victorie de moral, facem toate eforturile să rămânem în Liga 1. Cred că de data asta am avut megainspirație cu Bogdan (n.r. Andone)”, a declarat Iftime la .

Una dintre explicațiile revenirii Botoșaniului sunt și investițiile. Valeriu Iftime a dezvăluit că a băgat mâna în buzunar pentru a plăti salarii mai mari și i-a promis antrenorului Bogdan Andone că va continua să aducă jucători de valoare:

„Am zis că nu dau salarii mai mari de 6.000 de euro și m-am dus la 9.000. Mai căutăm un atacant. I-am zis lui Bogdan (n.r. Andone) că dau 10-15 mii de euro pe lună unui atacant bun și unui portar bun. Numai până la vară.

Miron este… pun 3 Pius, 5 Mutombo și cred că mai pun și un Dawa și facem un Miron din ei. Morți am fost și am înviat. Pierduți am fost și ne-am regăsit, proști am fost și ne-am deșteptat”.

Eșecul cu Botoșani i-a fost fatal lui Andrea Mandorlini

Imediat după finalul meciului de la Botoșani, Neluțu Varga a anunțat că îl demite pe Andreea Mandorlini. Italianul va fi înlocuit cu Adrian Mutu. .

“Nu vreau să ajung să mă bat la play-off. Eu vreau să mă bat la titlu. I-am dat o grămadă de șanse, dar s-a terminat. Adi Mutu este numele viitorului antrenor. Cu Adi am discutat și anul trecut, înainte de meciul cu U Cluj. Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu mama lui, noi am bătut cu 4-0 și am zis să nu schimb antrenorul după o victorie la scor.

O să discutăm cu el (n.r. – Mandorlini) să o încheiem. Cred că nu e în stare să transmită mesajul în vestiar. Nu cred că avem echipă rea, dar e o problemă de comunicare din partea lui. Nu pot să contest modul în care pregătește echipa, dar nu mai pot. Nu am arătat nimic astăzi.

Nu are nicio scuză! Venise din cantonament. A avut toate condițiile acolo. Terenuri, tot. Totul a fost cum a cerut. Salariile sunt la zi. Tot ce a cerut i-am adus. Nu mai pot, îmi doresc altceva de la echipă!”, a declarat Varga, potrivit