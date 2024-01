Măldărășanu cere întăriri după U Cluj – Hermannstadt 2-1: “Fac ce pot cu ce am!”. Ce spune Sabău

”Studenții” au dominat clar partida și au câștigat cu 2-1, cu toate că sibienii au reușit să înscrie întâmplător și să conducă cu 1-0 în a doua repriză. În aceste condiții, Ioan Ovidiu Sabău este mulțumit de jocul echipei sale și așteaptă următoarele partide pentru a vedea dacă poate forța prezența în play-off.

Cert e că în acest moment Universitatea Cluj a acumulat 32 de puncte și așteaptă întăriri în atac pentru a obține cât mai multe puncte în partidele următoare, cu Politehnica Iași și UTA Arad. Nu la fel de fericit este antrenorul Marius Măldărășanu, care din revelația campionatului a ajuns să antreneze o echipă care își face griji pentru evitarea retrogradării.

”Am meritat victoria, am fost echipa mai bună. Încă nu avem curaj să luam acțiuni pe cont propriu, să ne câștigăm duelurile. S-a văzut experiența, valoarea unor jucători importanți, cu experiență, cum sunt Alex Chipciu și Dan Nistor. Dan s-a pregătit o săptămână pentru o singură pasă (n.r. – cea de la golul secund).

Toată echipa a muncit, toți au crescut. Și cei nou-veniți au intrat foarte bine. Tot respectul pentru ei. Aveam nevoie de această victorie. L-am folosit pe Roger fundaș stânga în toată perioada de pregătire. În ultimul moment a trebuit să schimb și să merg pe Thalisson. S-a descurcat destul de bine, chiar dacă este un alt tip de efort. Se vede caracterul, atitudinea, calitatea lui. S-a integrat foarte rapid.

Sunt lideri în teren și la antrenamente prin tot ceea ce fac (n.r. – Chipciu și Nistor), au câștigat respectul meu și al colegilor. Când vom fi bine pregățiți, cred că vom fi o echipă bună și ne vom lupta pentru locul 6. Va mai veni cel puțin un atacant în următoarele zile. Avem nevoie de concurență. Popa a fost cel mai în formă în perioada de pregătire. Și astăzi a arătat caracter. Poate mult mai mult”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

să anunțe că așteaptă cel puțin un atacant în aceste zile și a comentat absența din lot a lui Ianis Stoica, jucător care are toate șansele să nu mai îmbrace niciodată tricoul alb-negru. ”Amicalele le-am jucat cu Ianis Stoica titular. Mi-a zis că are ofertă și ar vrea să plece. După, s-a mai gândit și a spus că i-ar prinde bine să mai joace 6 luni aici. Ne-am întors în țară și a spus că nu mai vrea să rămână la noi, că are o ofertă foarte bună și nu mai este cu mintea aici. E un jucător care are calități. Îi lipsește rigoarea, disciplina”, a concluzionat Ioan Ovidiu Sabău la final de meci.

La rândul său, Marius Măldărășanu și-a criticat jucătorii pentru că sunt prea temători în meciurile cu miză. ”De asta sunt supărat, că am avut 1-0 și plecăm cu tolba goală. Atât timp cât până la primul lor gol am stat foarte bine, înseamnă că am stat bine tactic, dar am fost statici pe atac. A doua repriză a fost mai bună, am dus mingea în treimea lor, dar în fotbal apar greșeli. Ești taxat dacă greșești.

Am marcat tot pe o greșeală, e un scor care îi urcă peste noi. Trebuie să ne pregătim mai bine. Trebuie să fim mai curajoși, să avem încredere. Nu îi înțeleg. Unii au încredere, au motivație, dar parcă apare tracul în meciurile cu miză. Mai avem 8 meciuri, vedem ce e de făcut. Jucăm cu Botoșani, dar nu contează locul din clasament.

Nu vreau să mă plâng, dar am și pierdut jucători. Voi face ce pot cu ce am. Încercăm să scoatem totul de la fiecare jucător în parte. Cei care intră trebuie să arate că eu am greșit că nu i-am folosit”, a declarat Marius Măldărășanu.