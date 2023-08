FC Hermannstadt – U Cluj, în etapa 7 din SuperLiga. Restart clujean cu Sabău la timonă

Meciul FC Hermannstadt – U Cluj are loc luni, 28 august, cu începere de la ora 18:30, în cadrul etapei a 7-a din SuperLiga. Cea mai importantă noutate înaintea acestei partide este faptul că Toni Petrea a fost înlăturat de la conducerea tehnică a echipei de pe Someș, revenind pe bancă antrenorul care a redresat corabia clujeană sezonul trecut, Ioan Ovidiu Sabău.

Unde se joacă meciul FC Hermannstadt – U Cluj, în etapa 7 din SuperLiga

Întâlnirea FC Hermannstadt – U Cluj se dispută luni, 28 august, de la ora 18:30, pe noul Stadion Municipal din Sibiu, dat în folosință la sfârșitul anului trecut, în etapa 7 din SuperLiga. Este un derby al Ardealului, ambițiile fiind mari de ambele părți. FC Hermannstadt are evoluții destul de bune, ocupând locul 10, cu 7 puncte, și vine după un egal la Sfântu Gheorghe, pe terenul lui Sepsi.

în care a condus cu 2-0 în marele derby al orașului de pe Someș pe CFR, dar a cedat în final cu 3-4. Studenții au șase puncte și sunt cu puțin mai jos în clasament decât sibienii. Cu siguranță este genul de meci interesant, care suscită interesul fanilor din Sibiu. Și suporterii „Șepcilor Roșii” vor fi în tribune, cel puțin două sute de persoane, așteptându-se o partidă cu stadionul măcar pe trei sferturi plin.

Cine transmite la TV partida FC Hermannstadt – U Cluj

Partida FC Hermannstadt – U Cluj se joacă luni, 28 august, de la ora 18:30, pe stadionul Municipal din Sibiu, în etapa 7 din SuperLiga. Ea va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona alegând opțiunea de a intra pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Este o zi toridă la Sibiu luni, 28 august, cu cerul senin pe toată durata zilei, fără niciun pericol de precipitații și cu o maximă a zilei care va ajunge la amiază la o temperatură de 34-35 de grade. Un lucru care sigur îi poate afecta pe jucători, meciul având loc de la ora 18:30, când va fi foarte cald și probabil că nici pauzele de hidratare nu vor rezolva prea mult problema. Arbitrul partidei este Florin Andrei din Târgu Mureș.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Hermannstadt – U Cluj

FC Hermannstadt l-a vândut absolut surprinzător pe portarul croat Letica în această săptămână și l-a adus de la CFR Cluj pe Cătălin Căbuz, care e o mai veche cunoștință a sibienilor, el mai evoluând aici cu ani în urmă. Vedeta echipei, italianul Alessandro Murgia, fostul mijlocaș de la Lazio, este în urmă cu pregătirea și se va afla doar pe bancă.

cel care a reușit sezonul trecut să califice echipa în finala Cupei României. Lotul este cel de care a dispus și predecesorul Toni Petrea, nu a mai venit niciun alt jucător. U Cluj continuă să fie unul dintre puținele cluburi din SuperLiga care pune un accent enorm pe jucătorii români, doar portarul Iliev și fundașul Dimitrov, ambii bulgari, fiind în echipă.

Cote la pariuri la jocul FC Hermannstadt – U Cluj

Casele de pariuri văd echipa lui Marius Măldărășanu capabilă să treacă de studenții clujeni. Sibienii au cotă de 2,30 pentru a se impune, în schimb un suces al clujenilor urcând cota până la 3,50. Șansă dublă „1X” are cotă 1,35, iar șansă dublă „X2” are cotă de 1,65. Gol marcat de FC Hermannstadt are cotă de 1,40, iar gol al oaspeților atinge valoarea de 1,60.

Când vine vorba însă despre tradiția partidelor directe disputate la Sibiu, lucrurile se complică teribil pentru localnici. Pentru că avem nu mai puțin de șase victorii pentru U Cluj pe maluruile Cibinului, începând din Liga 2 din anul 2019.

Și mai avem doar două rezultate de egalitate, nici o victorie pentru FC Hermannstadt! Sezonul trecut au fost trei meciuri la Sibiu, două în campionat și play-out, altul în Cupă și toate au fost adjudecate de U Cluj!