FC U Craiova vine să câştige cu FCSB pe Arena Naţională! Ce se întâmplă cu Bauza

De altfel, oltenii primesc o cotă de aproape 7 la victorie, însă președintele FCU Craiova, Marcel Pușcaș, e încrezător că formația sa are șanse reale să încurce pe FCSB. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marcel Pușcaș anunță că noul antrenor al echipei, italianul Giovanni Costantino, va surprinde plăcut pe toată lumea.

FC U Craiova vine să câştige cu FCSB pe Arena Naţională!

”Veniți să câștigați?”, a întrebat Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA. ”Venim să jucăm, în primul rând. Vedem în urma jocului, ce iese. Sperăm să facem figură frumoasă. Echipa a demonstrat contra celor de la CSU că poate mai mult, e pe un drum bun, zic eu. Important să mențină jucătorii, să joace cu încredere, agresivitate, toate ingredientele necesare unui rezultat bun”, a completat Marcel Pușcaș.

ADVERTISEMENT

Totodată, Marcel Pușcaș anunță că vedeta Juan Bauza ar putea fi pe teren încă din primul minut, după o lună de absență, cu toate că argentinianul vine după o accidentare care l-a ținut departe de gazon. ”Sunt șanse, da. Să vedem care va fi opțiunea lui Giovanni. Dacă de la început, dacă pe parcursul jocului, are totuși o perioadă de inactivitate”, a explicat Pușcaș.

Cât despre antrenorul Giovanni Costantino, antrenorul în vârstă de 39 de ani al oltenilor, Marcel Pușcaș are doar cuvinte de laudă și îi provoacă pe toți iubitorii fotbalului să privească atent ascensiunea pe care o va avea FCU Craiova, dacă tehnicianul va reuși să-și impună filosofia de joc.

ADVERTISEMENT

”Mai profund decât alții, e un antrenor foarte tânăr. Am observat la el în luna la care a trecut trei lucruri care mă pot face să afirm că este mai profund. Lucruri pe care nu le-am văzut la niciun antrenor. Nu pot oferi detalii, e un antrenor care a citit Baltagul, varianta italiană. Asta poate să-l ducă la lucruri bune”, a explicat Pușcaș, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

De altfel, chiar antrenorul italian transmitea că echipa sa poate bate pe absolut oricine în SuperLiga, astfel că FCSB nu este o sperietoare pentru el. ”Va fi un meci dificil în care trebuie să confirmăm ce am făcut bine cu CS U. Nu este o perioadă de top, dar din punct de vedere al calității consider că sunt în primele trei din România. Este clar că indiferent de situație ne așteaptă o partidă dificilă, dar dacă nu vom avea atitudine ne va fi foarte greu.

ADVERTISEMENT

Am văzut partida cu Petrolul sau cea din Cupa, suntem pregătiți la fel ca la meciul cu CS U. Diferența nu este tactică sau de câteva ori antrenorul a văzut meciurile adversarilor, ci este vorba de spirit. Pentru că dacă avem spiritul potrivit putem să bătem pe oricine din SuperLiga”, a declarat Costantino.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

FCU Craiova vine să învingă pe FCSB