FCSB a refuzat un nume vehiculat pe lista transferurilor de Liga Campionilor: „S-a încheiat discuţia, suntem pe alte piste acum“!

Mihai Stoica a tăiat de pe lista de transferuri un nume care părea foarte aproape. Chiar jucătorul a declarat în mai multe rânduri că ar răspunde pozitiv unei oferte venită din capitală, de la FCSB.

Mihai Popescu, adio FCSB

Mihai Stoica a spus că (30 de ani), fundaș lateral de la Farul Constanța. FCSB caută întăriri pentru postul de fundaș lateral, acolo unde Mihai Popescu poate acoperi, dar și centrul defensivei.

Condițiile constănțenilor ar fi fost mult prea exagerate, conform lui Mihai Stoica, iar Popescu rămâne fără transfer în capitală. Gheorghe Hagi pare că l-a revitalizat pe fundașul trecut pe la Dinamo și în Scoția, mai ales în play-off.

„S-a încheiat discuţia, suntem pe alte piste acum. Eu am alt profil de fundaş dreapta în cap şi unul dintre cei doi e Creţu, sigur, iar Pantea mai are, mai are, prin septembrie, cred eu. Ce e important la Pantea e că…

Florin Tănase a făcut ligamente încrucişate, era slăbuţ, venise fără muşchi, iar când a terminat recuperarea a venit cu muşchi, era alt jucător la antrenamente. Pantea va fi bine”, a spus Mihai Stoica, conform .

FCSB, probleme pe flancuri

FCSB pare că nu o duce foarte bine pe flancuri, deși nu a fost întotdeauna un punct negativ al echipei. Din păcate, Alexandru Pantea (20 de ani) este accidentat și revenirea sa va mai dura, iar Valentin Crețu nu este constant.

Valentin Crețu (35 de ani), dat ca plecat de la FCSB de multiple ori, cu bucureștenii. Prestațiile buzoianului în acest play-off au fost principalul motiv pentru care va rămâne.

Nana Antwi, adus cu mare fast de Gigi Becali, pare că încă nu s-a acomodat, dar FCSB are răbdare. Asemenea cazului lui Ngezana, și Antwi se află într-o perioadă de acomodare. „Racheta“ lui Gigi Becali va rămâne și sezonul viitor.

Mihai Popescu a strâns 42 de partide în tricoul Farului în toate competitile, pe parcursul acestui sezon. Printre contribuțiile sale individuale se enumeră un singur gol și trei pase de gol, care are și o cotă de 900.000 euro.