Primul fotbalist care semnează cu FCSB în această vară! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Asta e o ştire!”

, a anunțat deja primul fotbalist care va semna cu formația din București în vară. Are 35 de ani și este o mare surpriză în acest sezon.

Cine este fotbalistul de care vorbește Mihai Stoica: „Va semna! A fost mereu în Top 3”

Valentin Crețu, fotbalistul în vârstă de 35 de ani, este așteptat să-și prelungească contractul cu FCSB, în vară, la finalul sezonului, lucrul acesta fiind anunțat chiar de Mihai Stoica la .

ADVERTISEMENT

„Crețu va semna prelungirea, cu certitudine. Cred că a fost cel mai bun de pe teren cu CFR Cluj.Da, Coman a marcat un gol fenomenal și a demonstrat că e de alt nivel, dar Creţu a făcut un meci perfect.

Creţu l-a anihilat pe Otele total, cum a făcut cu Mitriţă şi la toate meciurile foarte complicate pentru noi. A fost unul dintre cei mai buni. A fost mereu în Top 3.

ADVERTISEMENT

Creţu rămâne, da. E o ştire. A făcut 35 de ani, dar o să facă lucruri şi la 45 de ani la ce viaţă are în el. Nu e niciun fel de problemă. Dar ne trebuie o dublură la Creţu, da. Pantea vine mai târziu, în septembrie, octombrie, iar noi începem sezonul”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

Contractul lui Valentin Crețu a expirat în iarnă

Inițial, contractul lui Valentin Crețu a expirat la finalul anului 2023, dar , fiind convins că fundașul dreapta poate să ajute echipa în a-și atinge obiectivul de câștigarea campionatului.

ADVERTISEMENT

„Da, m-am înțeles cu clubul, pe calea aceasta vreau să-i mulțumesc și patronului pentru șansa acordată pentru că îmi doream din tot sufletul să rămân alături de colegi, am muncit patru ani și jumătate și îmi doream ca acum când suntem mai aproape ca niciodată să câștigăm campionatul să nu plec.

Le mulțumesc celor care au avut încredere în mine, staff-ului, și domnului Meme Stoica, el cred că m-a ajutat cel mai mult și îi mulțumesc din tot sufletul, celor care au fost lângă mine și mă bucură și suporterii pentru că am primit atâtea mesaje, mulți antrenori am văzut că au vorbit frumos despre mine, le mulțumesc din tot sufletul meu. Pentru mine contează foarte mult, chiar le mulțumesc tuturor celor care au avut un gând pozitiv asupra mea.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Gigi Becali) Știe că m-am dăruit tot timpul când a apelat la mine, am dat tot ce am avut mai bun și m-am pregătit mereu, am fost un băiat de caracter și când a fost nevoie de mine am dat tot ce a fost mai bun ca să-mi ajut colegii și echipa”, a declarat Valentin Crețu la începutul acestui an.