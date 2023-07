FCSB – PAOK, al doilea meci amical al roș-albaștrilor! Partida se joacă acum

Partida urmează să înceapă miercuri, 5 iunie, la ora 19:30, în Țările de Jos, iar confruntarea nu va fi transmisă la TV, însă FANATIK vă pune la dispoziție urmărirea meciului în format LIVETEXT.

FCSB – PAOK, al doilea meci amical al „roș-albaștrilor”

FCSB – PAOK este al doilea meci amical al „roș-albaștrilor” după duelul cu , însă care a avut două reprize de câte 60 de minute, iar vicecampioana României la scorul de 2-2 a introdus mai mulți puști în teren.

Partida cu PAOK reprezintă de fapt ultimul meci amical pentru FCSB, conducerea vicecampioanei României fiind de părere că două meciuri de pregătire în compania unor formații puternice sunt suficiente pentru jucători.

Chiar dacă a fost doar un meci amical cel cu Anderlecht, patronul Gigi Becali a fost debusolat și și-a criticat jucătorii: „Care meci, nu știu ce meci! Nu știu, de unde să știu eu. Eu nu mai știu. Dacă mănânci bătaie de la 0-2 (n.r. – contra Farului, în SuperLiga), ce să mai…

Nu e nicio ironie. Până acum, mai vorbeam că facem, că dregem. Dacă de la 0-2 am mâncat bătaie, am ajuns la concluzia că nu mai știu eu fotbal”.

„Dacă e Anderlecht ce? O să vedem, a fost meci amical. După cinci etape și după primele meciuri de calificare, puteți să mă întrebați ce părere am. Până atunci, părerea mea e nulă. Nu știu, la ora asta spun că nu avem valoare”, a mai spus Gigi Becali.

Ionuț Panțîru a fost căpitanul FCSB-ului la meciul cu Anderlecht

pe teren după o accidentare dură suferită în finalul sezonului 2021-2022, iar Mihai Pintilii a decis să-i ofere banderola de căpitan fundașului lateral, care a trecut peste cea mai grea accidentare din cariera sa, la un moment dat fiind cu semnul întrebării dacă va mai putea juca fotbal vreodată:

„Din fericire pentru mine se poate spune că s-a terminat calvarul, sunt deja două săptămâni de când fac antrenamente cu echipa. Am făcut două operații și o artroscopie.

Prima dată când a venit rezultatul de la RMN m-a chemat doctorul și mi-a spus că e ceva foarte grav și că e posibil să nu mia fac fotbal niciodată”.

„Nu știu câți ar fi rezistat în locul meu, dar eu tot timpul am fost un luptător. Înainte să fac ultima operație soția a rămas însărcinată și acesta a fost un motiv foarte puternic pentru care am muncit în continuare.

Nu m-am gândit niciodată să renunț, tot timpul îmi spuneam când vedeam articole că sunt terminat că voi reveni pe teren. A fost o senzație plăcută când am revenit la antrenamente după doi ani, m-am simțit ca un nou născut. Am plâns doar când am aflat diagnosticul, dar stări de supărare și de tristețe au fost foarte multe”, a mai spus Ionuț Panțîru.