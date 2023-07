Ionuț Panțîru, căpitan la FCSB la primul meci jucat după o pauză de doi ani: ”Nu m-am gândit niciodată să renunț”. Video

Fundașul stânga al ”roș-albaștrilor” . A fost un calvar parcă fără sfârşit pentru jucătorul de 27 de ani, care a suferit trei operaţii şi a fost la un pas să nu mai joace fotbal.

Ionuț Panțîru, căpitan la FCSB în amicalul cu Anderlecht

Refăcut după grava accidentare de la genunchi, Ionuț Panțîru a fost inclus în lotul pentru cantonamentul de la Apeldoorn și chiar a primit banderola de căpitan la primul amical al verii, .

ADVERTISEMENT

Partida s-a desfășurat după sistemul cu două reprize a câte 60 de minute, iar în partea secundă antrenorul Elias Charalambous a făcut mai multe schimbări în echipă, iar printre cei care au intrat a fost și Panțîru.

Conform , spre jumătatea reprizei secunde, în momentul în care căpitanul Darius Olaru a fost înlocuit, banderola a ajuns pe brațul fundașului stânga, ca o răsplată pentru cei doi ani dificili în care a fost nevoit să stea departe de teren.

ADVERTISEMENT

Chiar înainte de plecarea în stagiul de pregătire din Olanda, managerul general Mihai Stoica dezvăluia faptul că pentru a vedea dacă Ionuț Panțîru poate reveni cu succes la FCSB.

”Ne-ar trebui totuşi un fundaş stânga apt 100% care să poată să-l înlocuiască pe Radunovic, dar pentru noi meciul cu Anderlecht va fi un test în primul rând pentru Panţîru, să vedem dacă poate face față la nivelul asta şi în ce mod”, spunea oficialul.

ADVERTISEMENT

A izbucnit în plâns când a aflat diagnosticul

Înainte de plecarea în cantonamentul de la Apeldoorn, Ionuț Panțîru a povestit cum a trăit cei doi ani de inactivitate, ce i-a trecut prin cap și cât de mult se bucură de această revenire miraculoasă.

”Din fericire pentru mine se poate spune că s-a terminat calvarul, sunt deja două săptămâni de când fac antrenamente cu echipa. Am făcut două operații și o artroscopie. Prima dată când a venit rezultatul de la RMN m-a chemat doctorul și mi-a spus că e ceva foarte grav și că e posibil să nu mia fac fotbal niciodată.

ADVERTISEMENT

Am simțit că tot cerul cade pe mine și am început să plâng. Am plâns vreo 10 minute pentru că a fost o veste îngrozitoare. Recuperarea a fost foarte grea și simțeam că trece timpul foarte greu. Ca și forță și volum am crescut foarte greu, nici acum nu sunt la fel ca la piciorul stâng.

ADVERTISEMENT

Nu știu câți ar fi rezistat în locul meu, dar eu tot timpul am fost un luptător. Înainte să fac ultima operație soția a rămas însărcinată și acesta a fost un motiv foarte puternic pentru care am muncit în continuare. Nu m-am gândit niciodată să renunț, tot timpul îmi spuneam când vedeam articole că sunt terminat că voi reveni pe teren.

A fost o senzație plăcută când am revenit la antrenamente după doi ani, m-am simțit ca un nou născut. Am plâns doar când am aflat diagnosticul, dar stări de supărare și de tristețe au fost foarte multe”, a declarat el.

Panțîru, reacție virulentă la adresa CSA Steaua

Fundașul stânga așteaptă cu nerăbdare să joace și primul meci oficial pentru FCSB după crunta accidentare și a fost extrem de vehement când a vorbit despre disputa pe care Gigi Becali o are pentru culori și palmares cu CSA Steaua.

”Aștept să revin pe teren, aștept cantonamentul, aștept meciurile oficiale pentru îmi e dor să revin pe teren alături de suporterii noștri care sunt de nedescris. Nu sunt încă pregătit fizic, dar sunt nerăbdător să văd cum mă descurc.

Nu există altă Steaua în afară de noi. Steaua nu a retrogradat niciodată și de când sunt mic și mă uitam la televizor îl știu pe nea Gigi. Pentru mine nu există altă Steaua și nu cred că ar trebui să existe pentru nimeni.

Nu are nicio vină nea Gigi că a cumpărat Steaua și apoi s-a trezit altcineva că ‘stai că tu nu ai cumpărat Steaua. Dar până atunci cine a băgat bani în echipa Steaua?”, a mai spus Ionuț Panțîru.