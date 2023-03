Federația Română de Șah a lansat programul „Educație prin Șah”, proiectul prin care „sportul minții” devine parte integrantă a sistemului educațional românesc

Șahul reprezintă o materie de studiu în peste 37 de țări din lume, iar încă din 2011 Parlamentul European are pe lista de priorități transformarea lui în materie obligatorie. Totodată, își dorește introducerea „sportului minții” ca parte integrantă în sistemul educațional românesc.

Federația Română de Șah dă startul programului „Educație prin Șah”

FR Șah, prin președintele Vlad Ardeleanu, împreună cu filiala Ministerului Educației, CCD Ialomița și asociatia neguvernamentala Proacta, au contribuit pentru a da startul proiectului „Educație prin Șah”, care are ca principal obiectiv transformarea șahului într-un punct de plecare în educație.

Proiectul „Educație prin Șah” cuprinde trei mari etape, pornind de la formarea profesorilor, până la oferirea șahului ca studiu opțional și organizarea de evenimente de șah. Nu mai puțin de 300 de profesori s-au înscris în prima lună de la lansarea oficială a programului, astfel formarea primilor 150 de cadre didactice se va încheia în aprilie.

În primă fază, obiectivul principal al proiectului este formarea a 3.000 de profesori în școlile publice, iar opționalul de șah să fie introdus în programa anului școlar 2023/2024. Totodată, proiectul își propune ca „sportul minții” să ajungă la 50.000 de elevi în primul an de la lansare.

Vlad Ardeleanu, încrezător în proiectul „Educație prin Șah”: „Important este primul pas”

Programul lansat la inițiativ FR Șah, care îl are la conducere pe președintele Vlad Ardeleanu, își propune ca elevii să însușească și să folosească conceptelor și metodelor specifice șahului. Totul pentru ca tinerii să își îmbunătățească gândirea creativă, să-și dezvolte gândirea emoțională, atenția și concentrarea.

„Spuneam în decembrie 2021 că obiectivul mandatului meu și al echipei de la FR Șah este să lărgimcât mai mult baza piramidei comunității de șah din România, ducând șahul la cât mai mulți copii.

Convingerea mea și a celor care ne sprijină este că șahul schimbă în bine vieților copiilor, îi ajută să se dezvolte în plan școlar și social, prin șah pot recupera anumite decalaje sau pot ajunge la performanțe.Important este primul pas și acela este ca noi să ducem șahul aproape de ei”, a declarat Vlad Ardeleanu, președintele FR Șah.

Federația Română de Șah, partener al turneului internațional Grand Chess Tour

Federația Română de Șah este partener oficial și co-organizator al etapei din România a turneului internațional Grand Chess Tour, fondat de Garry Kasparov. Fostul mare jucător de șah a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre .

Competiția internațională va avea loc în perioada 4-16 mai la București. Federația Română de Șah s-a inspirat pentru proiectul „Educație prin Șah” din Suedia. În țara din nordul Europei peste 30.000 de elevi în fiecare an sunt implicați într-un proiect similar de educație.

”Am descoperit lumea șahului în copilărie sub îndrumarea tatălui meu. Am participat la diverse competiții și pot spune că șahul mi-a schimbat, într-adevăr, viața. Parteneriatul cu Federația de Șah ne onorează și mă bucur nespus că putem contribui la aducerea șahului mai aproape de copii”, a declarat și Nicoleta Albert, președinta Asociației ProActa Edu, organizație care a contribuit alături de FR Șah și filiala Ministerului Educației, CCD Ialomița, la lansarea proiectului „Educație prin Șah”.