Feli Donose, întâmplare neplăcută cu fiica ei, Nora Luna: “Mi-a trecut. Ce să fac?”

Feli Donose le-a povestit fanilor ce a pățit recent cu fiica ei, alături de care adoră să-și petreacă timpul. Cântăreața a avut parte de o întâmplare neplăcută cu Nora Luna.

De când a devenit mamă, viața lui Feli s-a schimbat radical. Artista se bucură de clipele petrecute alături de Nora Luna, dar există și momente mai puțin bune.

O seară petrecută cu fiica ei nu s-a terminat într-un mod prea plăcut deoarece micuța a lovit-o din greșeală cu o găletușă.

În postarea din mediul online, cântăreața s-a autoproclamat “Șerifa Dramelor”. a povestit întâmplarea cu fiica ei.

“Șerifa Dramelor – Ep. 17356980324826

Aseară am avut seară de mamă-fiică. La un moment dat am umplut cada și am stat amândouă relax. Imaginați-vă imaginile alea superbe mommy-daughter time de peste tot.

8 minute mai târziu, (ca să fiu sigură că sună dramatic) BAM (!!) o găletușă în gură. Nora Luna mi-a cântat ce tot cânta Elsa: Let it gooooo! Let it gooooo! – ca să mă liniștească. Mi-a trecut. Ce să fac?

Mai stau 2 ore dramatică. Mergem în vizită la prieteni. Abia aștept să mă plâng și acolo.”, a povestit Feli pe .

Ce spunea Feli despre al doilea copil

Cu ceva timp în urmă, cântăreața a vorbit despre .

Feli nu exclude posibilitatea de a deveni mamă încă o dată, dar ia în calcul și adopția. Vedeta crede în destin și spune că dacă îi este dat să adopte un copil, atunci acest lucru se va întâmpla.

“Cred că, dacă ceva e scris, se întâmplă la un moment dat.”, a declarat artista pentru , în urmă cu câteva luni.

În același timp, cântăreței i-ar fi teamă să nu cumva să facă diferențe între copii, în cazul în care ar avea unul adoptat.

Anul trecut, în cadrul unui podcast, Feli a recunoscut că ar vrea să mai aibă al doilea copil, dar nu și să fie însărcinată.

Concurenta de la Te cunosc de undeva a vorbit și atunci despre dorința de a înfia un copil, însă a spus că încă are temeri.

“Eu acum, în momentul ăsta, și îmi asum lucrul ăsta, nu mai simt să mai vină așa, prin corp, încă un frate sau o soră pentru Nora. Dar îmi doresc să adopt.

Încă nu simt că-i momentul, că nu știu cum se face treaba asta și dacă suntem pregătiți. E foarte delicată treaba asta cu adopția.

Ne dorim, dar ne e frică încă.”, spunea vedeta în .