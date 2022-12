Feli Donose, postare emoționantă dedicată fiicei sale, Nora Luna. Ce a mărturisit cântăreața

Fosta concurentă de la Te cunosc de undeva a făcut o postare emoționantă dedicată fiicei sale, Nora Luna. Ce a mărturisit cântăreața care este mândră de legătura puternică pe care o are cu copila care este de o drăgăleșenie ieșită din comun.

Feli Donose, mesaj special pentru fetița sa, Nora Luna. Ce a dezvăluit artista

Feli Donose își iubește necondiționat pe care o are cu logodnicul său, Cătălin. Vedeta postează frecvent imagini cu micuța cu care împărtășește foarte multe momente inedite. Frumoasa roșcată e împlinită de când a devenit mamă.

De această dată cântăreața a postat un mesaj emoționant pentru copila care o face fericită, după ce în urmă cu câteva săptămâni a distribuit o poezie foarte frumoasă. Artista scrie versuri de ani buni.

„În fiecare zi și în tot restul vieții mele o să mă rog să fiu exemplul tău bun de femeie. Te iubesc cum nu am iubit! Voi fi înger pentru cine te iubește.

Voi fi demon pentru cine te rănește. Până la sfârșitul tuturor vieților mele. Ești totul pentru mine”, a transmis Feli Donose pe contul de .

Fosta a distribuit și o imagine cu micuța care a împlinit vârsta de 4 ani pe 21 noiembrie. Vedeta i-a organizat o petrecere cu tematică, cu un tort foarte frumos, demn de o prințesă.

Feli Donose, momente speciale și amuzante cu fiica sa, Nora Luna

„Aseară am avut seară de mamă-fiică. La un moment dat am umplut cada și am stat amândouă relax. Imaginați-vă imaginile alea superbe mommy-daughter time de peste tot.

8 minute mai târziu,( ca să fiu sigură că sună dramatic) BAM(!!) o găletușă în gură. Nora Luna mi-a cântat ce tot cânta Elsa: Let it gooooo! Let it gooooo!- ca să mă liniștească.

Mi-a trecut. Ce să fac? Mai stau 2 ore dramatică. Mergem în vizită la prieteni. Abia aștept să mă plâng și acolo”, a povestit cântăreața pe rețelele de socializare.