Femeia din București bătută de un vecin, declarații îngrozitoare: “Îmi punea mesaje pe preș că țiganii trebuie să moară”

O femeie din sectorul doi a ajuns la spital după ce un vecin, un bărbat în vârstă de 52 de ani, a lovit-o puternic cu pumnul în față.

ADVERTISEMENT

Victima a povestit că acest calvar ține de mai bine de doi ani, de când fetița ei a început să meargă, moment în care bărbatul a început să o amenințe și agreseze.

Femeia din București bătută de către un vecin: “Îmi punea mesaje pe preș că țiganii trebuie să moară”

Agresorul a lovit-o pe femeie cu pumnul în față, motivând gestul de faptul că fata femeii face zgomot și îl deranjează pe el.

ADVERTISEMENT

Femeia însă spune că a pus parchet și covoare în toată casa, pentru a diminua pe cât posibil zgomotul, ba chiar că fata ei a fost în vacanță două săptămâni, notează .

“Îmi spune mereu că fetița mea tropăie, îmi pune biletele în cutia de scrisori cu jigniri ca sunt țigancă, că toată ziua vin țigani la mine acasă, dar nu este adevărat. La mine acasă vin doar fetele mele în vizită și încă două prietene.

ADVERTISEMENT

Îmi pune cărți pe preș cu mesaje că tiganii și moldovenii trebuie să moară, cărți de vizită ale avocaților, lipește afișe lângă ușa liftului, ca să vadă toți care urcă cu liftul, cu mesaje că eu sunt țigancă, că nu am ce mânca, că sunt săracă, îmi aruncă gândaci și gunoi pe preșul de la intrare”, a declarat victima pentru Gândul.

Femeia s-a întâlnit ultima dată cu bărbatul în data de 4 iulie, în ziua în care a ajuns și la spital în urma loviturii primită.

ADVERTISEMENT

“Ieșeam din bloc și mergeam la magazin cu fetița cea mică, iar el a intrat în scara blocului. L-am auzit când mi-a spus că sunt cioară, m-a scuipat, l-am scuipat și eu, după care efectiv mi-a tras un pumn în față.

Nu am știut nimic de mine timp de câteva secunde, am realizat când am văzut fetița lângă mine că plângea”, a adăugat femeia.

ADVERTISEMENT

Poliția a fost sesizată de către spital și a început o anchetă, ulterior victima depunând și plângere.

“La data de 04.07.2021, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Secția 9 Poliție a fost sesizată de către o unitate spitalicească cu privire la faptul că la unitatea de primiri urgențe a fost examinată o femeie care prezenta o leziune la nivelul feței, posibil ca urmare a unei agresiuni.

ADVERTISEMENT

Din datele obținute de către polițiști a rezultat că în acea zi, in jurul orelor 13:30, pe fondul unor neînțelegeri cu un vecin, persoana ar fi fost agresată fizic de acesta, fiind lovită cu pumnul, în timp ce ieșea din scara blocului. Ulterior, persoana a depus și plângere prealabilă”, se arată într-un comunicat de presă.