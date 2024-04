Femeie miliardar, condamnată la moarte în Vietnam. A dat cel mai mare tun financiar din istoria ţării

Un tribunal vietnamez a emis sentința de pentru Truong My Lan, un magnat imobiliar. Ea a fost implicată într-o fraudă financiară de proporții, evaluată la 304 trilioane de dongi (aproximativ 12,46 miliarde de dolari), marcând cea mai mare fraudă din istoria țării.

Truong My Lan, care conducea compania de dezvoltare imobiliară Van Thinh Phat Holdings Group, a de deturnare de fonduri, mită și încălcări ale regulilor bancare în urma unui proces în orașul Ho Chi Minh, cel mai mare centru comercial, arată informațiile comunicate de presa de stat.

În 2022, bursa din Vietnam a suferit o pierdere de 40 de miliarde de dolari din cauza unor arestări ample în mediul corporatist. Această situație a afectat încrederea investitorilor într-un moment crucial pentru economia care înregistra o creștere rapidă.

Truong My Lan și complicii ei au fost acuzați de sustragerea a peste 304 trilioane de dongi de la Joint Stock Commercial Bank (SCB) din Saigon, pe care aceasta o conducea prin intermediul a zeci de intermediari, conform informațiilor obținute de investigatori.

De la începutul lui 2018 și până în octombrie 2022, când guvernul vietnamez a intervenit pentru a recupera SCB, Lan și-a atribuit sume semnificative de bani prin facilitarea unor credite ilegale către companii fantomă, au arătat anchetatorii. Un membru al familiei afaceristei a anunțat că va contesta decizia înainte ca verdictul să fie pronunțat.

Cum a pledat miliardara din Vietnam

Procesul care a început pe 5 martie este parte a campaniei anticorupție, un angajament îndelungat al liderului Partidului Comunist, Nguyen Phu Trong. Până în prezent, rezultatele acestei campanii nu au fost prea numeroase.

Inițiativa, denumită “Furnalul Incandescent”, a dus la punerea sub acuzare sau demiterea a sute de oficiali de rang înalt sau persoane care dețin influență în medii de afaceri.

Femeia a recunoscut că a greșit, însă nu cu intenția de a frauda: „Probabil pentru că m-am alăturat industriei bancare fără să am experiență în domeniu. Din cauza lipsei mele de înțelegere a chestiunilor legale, nu puteam să prevăd că voi fi târâtă în restructurarea SCB și, prin urmare, am făcut lucrurile greșite”, a spus Truong My Lan.

Aceasta a solicitat de asemenea judecătorilor să regândească decizia și să aducă dovezi consistente în ceea ce privește acuzațiile de delapidare și luare de mită împotriva ei.

„Mi se rupe inima ori de câte ori ies din tribunal și mă urc în duba poliției, văzându-i pe membrii familiei mele fluturând din mâini spre mine”, a mai spus femeia.