Fenomenul “crimelor de onoare”. De ce și-a decapitat un indian fiica de 17 ani: “Am închis zăvorul și am făcut-o”

Un bărbat din nordul statului Uttar Pradesh din India și-a decapitat fiica în vârstă de 17 ani pentru că dezaproba relația ei cu un bărbat. Sarvesh Kumar a fost reținut de polițiști în timp ce se deplasa spre secția de poliție ducând cu el capul fiicei sale.

Este cea mai recentă din așa numitele “crime de onoare”, care reprezintă una dintre cauzele majore de comitere a omorurilor din India. În anul 2019 au fost raportate aproximativ 385 de “crime de onoare”, care au reprezentat 24% din numărul total de omucideri.

Organizația Națiunilor Unite estimează că peste 5.000 de femei și fete sunt ucise în toată lumea în fiecare an în numele onoarei, deși acest număr este probabil mai mare pentru că multe dintre ele rămân neraportate.

I-a tăiat capul pentru că nu-i plăcea prietenul ei

Sarvesh Kumar, în vârstă de 45 de ani, a fost reținut de forțele de ordine în timp ce mergea spre secția de poliție locală pentru a-i informa că și-a ucis fiica adolescentă pentru că dezaproba relația ei cu un bărbat.

Bărbatul, care locuiește într-un sat din districtul Hardoi al statului Uttar Pradesh, ducea de păr capul tăiat al fiicei sale, iar localnicii au chemat poliția.

Bărbatul și-a recunoscut fapta fără nicio urmă de remușcare. “Am făcut-o. Nu era nimeni altcineva. Am închis zăvorul și am făcut-o. Corpul este în cameră”, le-a spus polițiștilor, potrivit The Independent.

Sarvesh Kumar ar fi fost supărat de relația fiicei sale cu un bărbat pe care nu-i plăcea și o prinsese cu tânărul în urmă cu câteva zile, potrivit rapoartelor mass-media. Poliția a spus că în curând vor fi formulate acuzații împotriva sa.

Cu toate acestea, una dintre poliții a fost văzută și ținând capul tăiat al tânărului de 17 ani cu părul în incinta stației într-una dintre fotografiile care circulau online, după care poliția UP l-a suspendat pe oficial.

Adolescenta era cel mai mare dintre cei patru copii ai acuzatului.

Așa-numitele “crime de onoare”, asasinarea de către părinți sau membri ai familiei care cred că o rudă femeie a făcut ceva pentru a le rușina, este o cauză majoră a crimelor în India și în statul Uttar Pradesh. Cele mai recente date publicate de National Crime Record Bureau (NCRB) din India arată că în anul 2019 au fost raportate aproximativ 385 de crime, care au reprezentat 24% din numărul total de omucideri raportate.

Datele publicate anul trecut, în septembrie, au arătat, de asemenea, că Uttar Pradesh a ocupat primul loc în lista statelor din India cu cel mai mare număr de infracțiuni împotriva femeilor în 2019.

“Crimele de onoare”, un fenomen în mai multe țări

Organizația Națiunilor Unite estimează că peste 5.000 de femei și fete sunt ucise în toată lumea în fiecare an în numele onoarei, deși acest număr este probabil mai mare.

“Crimele de onoare” reprezintă un fenomen cunoscut încă din Roma antică. ‘Pater familias’, sau bărbatul cel mai în vârstă din familie, avea dreptul să-și omoare fiica necăsătorită care făcea sex sau o femeie adulteră. Crimele de onoare au existat și în Europa în Evul Mediu. De exemplu, conform legii evreiești antice, uciderea prin lapidare a fost pedeapsa impusă unei femei adultera și partenerului ei. Astăzi, practica este în principal asociată cu părți din Asia, America Latină, Africa de Nord și Orientul Mijlociu, scrie prof. dr. Mohamed Chtatou de la Universitatea Mohammed V din Rabat pentru Morocco World News.

În fiecare zi, în medie, treisprezece femei și fete sunt ucise în întreaga lume în numele onoarei familiei. Aceste “crime de onoare” sunt pedeapsa capitală pentru a menține un sistem de opresiune. Și aici este vorba de a arăta ce trăiesc cei îngropați în viață de acest sistem: căsătorii forțate, restricții privind accesul la lege și la viața socială, consecințe asupra sănătății, sinucideri etc.

Acest obicei crud legitimează uciderea, de către un membru al familiei, a unei fete sau a unei tinere suspectate că a încălcat codul de onoare al familiei. Criteriile care guvernează acest cod sunt în mod evident specifice societății. Cu toate acestea, se poate spune că orice atitudine care pune sub semnul întrebării virginitatea fetei (indiferent dacă este legată de sex consensual, viol sau incest) poate stârni suspiciunile rudelor și le poate determina să comită o crimă de onoare. Acest lucru se poate întâmpla după ce o tânără a fost văzută cu un băiat, îmbrăcată „indecent”, a plecat acasă noaptea târziu, a vorbit la telefon cu un prieten etc.

Diferite mijloace sunt folosite pentru a ucide aceste tinere fete, cel mai adesea prin otrăvirea, tăierea gâtului, împușcarea, sugrumarea, înjunghierea sau chiar turnarea benzinei pe ele și arderea lor. Criminalul, crima sa împlinită, este văzut ca erou de către familia sa. El se predă adesea poliției, care în general îi încurajează acțiunea.

În ciuda faptului că victimele sunt adesea nevinovate de acuzațiile cu care se confruntă (potrivit Institutului Iordanian de Medicină Legală, 80% dintre fetele ucise au fost găsite virgine în timpul autopsiilor), numărul de crime din Orientul Mijlociu, Pakistan și Brazilia este în creștere. În multe locuri, ucigașii primesc sentințe cuprinse între șase luni și doar doi ani de închisoare și sunt de multe ori eliberați după câteva luni. Nu este neobișnuit ca aceștia să nu primească deloc sentințe, deoarece societatea recunoaște „că nu au avut de ales”. Într-adevăr, multe legi locale sunt foarte laxe în acest sens.

Este interesant de remarcat faptul că uciderile de onoare în majoritatea țărilor arabe și din Asia de Sud sunt comise de un bărbat împotriva fiicei, surorii sau nepoatei sale și nu împotriva soției sale, ceea ce ar putea fi explicat prin distincția dintre dezonoarea percepută ca un rău colectiv și dezonoarea percepută ca un prejudiciu individual, explică Mohamed Chtatou.

În comunitățile în care există un sistem de onoare, gelozia unui soț, care ar putea determina actele „indecente” să fie caracterizate ca un atac individual asupra stimei de sine sau a onoarei, nu este, în general, considerată drept un motiv suficient pentru crimă. În schimb, nelegiuirile unei soții pot provoca daune colective familiei sale de origine, care este responsabilă în cele din urmă de pedepsirea ei.

În multe țări arabe, practica „uciderilor de onoare” datează din epoca pre-islamică. Arabii aveau tradiții patriarhale, precum practica îngropării fiicei lor nou-născute în viață. Aceste tradiții datează de pe vremea Babilonului antic, când punctul de vedere predominant era că virginitatea unei femei aparținea familiei sale.

Citarea greșită a islamului pentru a justifica această practică

Nu există nicio mențiune despre crimele de onoare nici în Coran, nici în Hadit. Crimele de onoare, conform definițiilor islamice, se referă tocmai la o pedeapsă extrajudiciară impusă unei femei de către familia ei și sunt interzise de shari’a (legea islamică). Autoritățile religioase dezaprobă și interzic pedepsele extrajudiciare, cum ar fi uciderile de onoare. Aceasta înseamnă că acest tip de practică este culturală și nu religioasă, continuă prof. dr. Mohamed Chtatou.

Cu toate acestea, deoarece Islamul influențează un număr foarte mare de musulmani în multe țări și culturi, unii dintre ei îl folosesc pentru a justifica uciderile de onoare, chiar dacă această religie nu o permite.

Interpretările tradiționale ale legii islamice prevăd pedepse dure pentru „zina” (sau sexul extraconjugal) comise atât de bărbați, cât și de femei. Cu toate acestea, aceste pedepse nu sunt o practică nouă, deoarece au fost găsite încă din cele mai vechi timpuri în alte religii și culturi.

Relațiile sexuale înainte de căsătorie pot duce la pedepse de până la 100 de lovituri de bici, în timp ce adulterul poate fi pedepsit cu lapidarea până la moarte. Cu toate acestea, actul trebuie confirmat de cel puțin patru martori musulmani de renume. Aceste sancțiuni au fost responsabilitatea autorităților judiciare, iar acuzațiile false au fost ele însele aspru pedepsite.

Interpretările acestor reguli variază. Unii arabi consideră că fac parte din drepturile lor conform tradiției și shari’a (prin procesul „urf”), deși această concepție contrazice cea a marii majorități a elitei intelectuale islamice (fuqaha).