Fernandes, bestia neagră pentru Elveția! A greșit grav la golul israelienilor și a primit „roșu” direct pentru un fault brutal

Israelul a trimis în teren o echipă formată din ”rezerve”, semn că pentru israelieni partida cu România e mult mai importantă. Cu toate acestea, Elveția nu a reușit însă să defileze, cum s-ar fi așteptat specialiștii, din contră. Așadar, elvețienii au plecat din Budapesta cu un singur punct, iar lupta pentru calificare la Euro 2024 continuă.

Fernandes, bestia neagră pentru Elveția!

Elveția a deschis scorul în minutul 36 prin Ruben Vargas, mijlocașul celor de la Augsburg, însă s-a văzut egalată în minutul 88, după o gafă a lui Edimilson Fernandes, care i-a permis lui Shon Weissman să înscrie. Mai mult, peste doar câteva minute, mijlocașul elvețian al lui Mainz a văzut cartonașul roșu, după o intrare criminală.

După acest rezultat, , lupta în Grupa I devine tot mai interesantă. Așadar, România depinde doar de ea pentru a ajunge la EURO 2024 și are nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate cu Israelul, în deplasarea de la Budapesta din 18 noiembrie.

În schimb, o victorie a Israelului ar complica serios lucrurile, pentru că distanța dintre Israel și România s-ar strânge la un singur punct. Dacă mai luăm în considerare faptul că în ultima etapă România se duelează cu Elveția, cel mai tare adversar din grupă, scenariul calificării e destul de clar: cel puțin un punct cu Israel.

sunt convinși că țara noastră va reuși o victorie mare la Budapesta, pe 18 noiembrie, cum este și cazul lui Ilie Dumitrescu. ”Eu cred că vom câștiga cu Israel, am mare încredere că vom câștiga cu Israel. M-am uitat la meciul cu Kosovo, care a avut ocazii foarte mari. Este șansa noastră să scoatem maximum de la meciul ăsta. Eu zic că trebuie să plecăm de la un lucru extrem de important, de la baza echipei națională, adică cea mai bună apărare.

Îmi aduc aminte de precedenta campanie încheiată cu o calificare, în 2016, tot așa a fost, am avut cea mai bună apărare. Israel e o echipă frumoasă, lucrată, dar pe faza defensivă… Putem să scoatem maximum de la meciul ăsta”, a declarat Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Statistic, Elveția a dominat partida cu Israel, însă la o posesie de doar 51% și un raport al ocaziilor de 16 la 13, așadar un aspect îngrijorător pentru români. De altfel, Israelul a reușit să șuteze de 3 ori pe poarta Elveției și a condus la raportul cornerelor, 9 la 6, asta în condițiile în care mai mulți titulari au fost odihniți.

Cu doar câteva zile înainte de partidă, selecționerul Edi Iordănescu este conștient de încărcătura acestui meci și speră ca naționala să se prezinte onorabil în fața unui adversar nu tocmai facil. “Meciul cu Israel este decisiv şi nu trebuie să ne ferim de realitate. Dar noi am făcut ca acest meci să fie decisiv, ăsta este adevărul. Noi am câştigat această şansă prin tot ceea ce am făcut în această campanie, prin fiecare meci, în fiecare minut.

Este un moment pe care l-am căutat şi l-am aşteptat, iată că l-am găsit. Cu siguranţă, poate fi un meci de totul sau nimic, şi, când duci o campanie fără înfrângere, şi ajungi să depinzi de un alt rezultat, nu e confortabil.

Asta face ca presiunea să fie una imensă. Va fi un meci cu încărcătură emoţională foarte mare, dar grupul este pregătit. Sigur că nu suntem la nivelul pe care mi-l doresc, dar suntem la un nivel destul de bun ca să ne calificăm“, a declarat Iordănescu la conferința de presă premergătoare partidei cu Israel.