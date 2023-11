Preliminarii Euro 2024, Grupa I. Imagini ireale cu jucătorii israelieni după o alarmă de atac cu rachete

Jucătorii echipei naționale a Israelului au fost nevoiți să se dea jos din autocarul care mergea pe autostradă în drum spre aeroport, după ce a fost lansată o alarmă de atac cu rachete.

Federația Israeliană a postat pe rețelele de socializare un filmuleț cu momentul în care fotbaliștii s-au adăpostit după un parapet de piatră. ”Nimic nu ne va opri din drumul către Euro 2024”, este mesajul care a însoțit videoclipul pe contul de Twitter.

Nothing will stop us on our way to Euro 2024❗❗❗

— ISRAEL FA (@ISRAELFA)